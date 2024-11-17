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Помер екс-соліст гурту "На-На" Льовкін, який підтримував війну в Україні

Неділя 17 листопада 2024 15:41
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Помер екс-соліст гурту "На-На" Льовкін, який підтримував війну в Україні Володимир Льовкін (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

На 57-му році життя помер колишній соліст популярного гурту 90-х "На-На" Володимир Льовкін.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Інформацію про причину смерті путініста не повідомляють, але, згідно з неофіційними даними, нещодавно виконавця доправили в лікарню з підозрою на пневмонію.

Наступного дня Льовкін потрапив у реанімацію у зв'язку із загостренням основного захворювання - лейкозу. Ймовірно, саме воно і стало причиною смерті.

Помер екс-соліст гурту &quot;На-На&quot; Льовкін, який підтримував війну в Україні

Володимир Льовкін (фото: російські ЗМІ)

Зазначимо, що на початку 2000-х співаку діагностували рак лімфатичної системи четвертої стадії. Музикант пережив дві пересадки кісткового мозку, курси хіміотерапії та зумів побороти хворобу.

Що Льовкін говорив про війну в Україні

Володимир Льовкін відкрито підтривав Путіна та війну в Україні. На початку року пропагандист заявив, що відвідав військкомат після оголошення мобілізації в Росії. Однак мобілізуватися він не планує. З показною патетикою артист розповів, що його візит мав єдину мету - "побачити очі" тих, хто вирушав на війну.

"Я хотів поглянути їм в очі", - заявив Z-патріот.

Помер екс-соліст гурту &quot;На-На&quot; Льовкін, який підтримував війну в Україні

Володимир Льовкін (фото: російські ЗМІ)

За його словами, це були очі тих, хто збирався стати окупантами в Україні. Що стосується самого Льовкіна, то він вважав, що його місія - не воювати, а співати.

Він навіть додав, що військком нібито особисто попросив його підтримувати "своїх" зі сцени.

Що відомо про гурт "На-На"

"На-На" - російський поп-гурт, заснований у 1989 році продюсером Барі Алібасовим. Колектив здобув популярність у 90-х завдяки хітам, таким як "Фаина" та "Шляпа".

Їхній стиль вирізнявся епатажними виступами, сценічними костюмами та легкою танцювальною музикою. Оригінальний склад включав Володимира Льовкіна, Володимира Політова, Валерія Юріна та Павла Соколовського.

Попри втрату популярності, гурт досі виступає, здебільшого для аудиторії, яка пам’ятає їхній пік слави.

Помер екс-соліст гурту &quot;На-На&quot; Льовкін, який підтримував війну в Україні

Гурт "На-На" (фото: російські ЗМІ)

Раніше ми розповідали, що померла зірка "Діамантової руки", батько якої був українцем.

Також писали, що покійна Світлана Світлична говорила про українців і війну.

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