Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом (фото)

Пара впервые появилась на публике с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Влюбленные везли бежевую коляску с новорожденным. Их сопровождала мать модели, Элизабет.

robert pattinson and suki waterhouse on stroll with their baby this week is los angeles pic.twitter.com/HY7h6uNC6U — best of robert. (@filespattinson) 26 марта, 2024