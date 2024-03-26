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Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом (фото)

Вторник 26 марта 2024 14:02
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Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом (фото) Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда культовой саги "Сумерки", актер Роберт Паттинсон, и его возлюбленная, 32-летняя модель и актриса Сьюки Уотергаус, впервые стали родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Пара впервые появилась на публике с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Влюбленные везли бежевую коляску с новорожденным. Их сопровождала мать модели, Элизабет.

Имя и пол малыша Паттинсон и Уотергаус пока не раскрыли. Актриса не публиковала ничего в соцсетях последние три недели.

Отметим, что Сьюки Уотергаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года.

В декабре 2022 года знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза.

19 ноября модель официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике.

Звезда &quot;Сумерек&quot; Роберт Паттинсон впервые стал отцом (фото)

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

А в декабре прошлого года Роберт и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Девушка вышла на публику с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.

Ранее мы рассказывали, что известный украинский актер во второй раз стал отцом.

Также Даша Кубик призналась, встречается ли с Владом Шевченко.

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