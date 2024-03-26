Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом (фото)

Звезда культовой саги "Сумерки", актер Роберт Паттинсон, и его возлюбленная, 32-летняя модель и актриса Сьюки Уотергаус, впервые стали родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Пара впервые появилась на публике с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Влюбленные везли бежевую коляску с новорожденным. Их сопровождала мать модели, Элизабет.

robert pattinson and suki waterhouse on stroll with their baby this week is los angeles pic.twitter.com/HY7h6uNC6U — best of robert. (@filespattinson) 26 марта, 2024

Имя и пол малыша Паттинсон и Уотергаус пока не раскрыли. Актриса не публиковала ничего в соцсетях последние три недели.

Отметим, что Сьюки Уотергаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года.

В декабре 2022 года знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза.

19 ноября модель официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

А в декабре прошлого года Роберт и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Девушка вышла на публику с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.