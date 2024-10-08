Зірка "Спіймати Кайдаша" зізнався, чи погодився б стати героєм "Холостяка"

Так, артист вважає, що зустріти своє кохання можна і поза форматом проєкту, проте не відкидає можливості участі в подібному шоу, якщо йому надійде відповідна пропозиція.

"Кохання можна зустріти де завгодно, воно до тебе приходить часом тоді, коли зовсім його не чекаєш. Не знаю, чи зручно мені було б шукати свою половинку саме в такому форматі, але ніколи не зарікаюсь. Олександра Терена я абсолютно підтримую і дуже радий його кандидатурі цього сезону", - зізнався Григорій.

Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Також він додав, що "реаліті - штука непроста", однак щирі почуття завжди перемагають.

"Про це, до речі, і вірш Сергія Жадана, який я записував у рамках кампанії до Холостяка: "Пливи, рибо, пливи..." Для мене цей вірш про наш вибір - літати, навіть якщо тобі сказали, що ти можеш лише плавати. І бути там, де є кохання. До близьких, до улюбленої справи, до всього світу", - поділився актор.

Що відомо про особисте життя Григорія Бакланова

У березні 2024 року Григорій Бакланов розлучився з актрисою Анастасією Цимбалару після двох років шлюбу. Причини їхнього розриву пара не розкривала.

Екс-подружжя познайомилися ще в університеті, де навчалося на одному курсі. За словами акторів, вони довго не могли знайти спільну мову і часто відчували роздратування від того, що викладачі постійно ставили їх у пару.

У вересні 2021 року пара уклала шлюб в одному із РАЦСів Києва і того самого дня провела вінчання в церкві. Дітей у них немає.

Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Хто є героєм шоу "Холостяк-2024"

Героєм 13-го сезону став ветеран російсько-української війни Олександр "Терен" Будько. Він втратив обидві ноги на фронті, але продовжує вести активний спосіб життя і надихає багатьох своїм прикладом.

Олександр - не лише військовий, але й письменник - після поранення Олександр написав книгу про свій життєвий шлях під назвою "Історія впертого чоловіка".

Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На проєкт прийшов з метою знайти справжнє кохання і вірить, що навіть у такому форматі можна зустріти свою другу половинку. Окрім цього, участь у шоу для нього - це можливість транслювати позитивні ідеї, які спрямовані на зміни в суспільстві​.

Як розповіли творці шоу, на прем'єру прихильникам варто очікувати вже 1 листопада. Проєкт виходитиме щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ.