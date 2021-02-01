Звезда сериала "Поймать Кайдаша" закрутила служебный роман: фото избранника актрисы

Антонина Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Исполнительница главных ролей в сериалах "Поймать Кайдаша" и "След" Антонина Хижняк недавно рассталась с мужем. Но ее сердце недолго было свободным, сейчас она встречается с коллегой по сериалу "След" Александром Боднаром.

В сериале "След" актриса играет капитана Червону, а Александр - майора спецподразделения Гайворона. Об этом сообщает radiotrek.

"Когда я впервые увидела Сашу, ничего в мне не откликнулось. Однако он впоследствии меня зацепил своим отношением к жизни, своей искренностью, добротой и, конечно, чувством юмора. Я волновалась перед съемками, а Саша сразу начал шутить. И это меня задело", - рассказала Хижняк.

Антонина Хижняк и Александр Боднар (фото: radiotrek.rv.ua)

Александр отметил, что изначально у них были отношения сугубо рабочими, но потом он обратил внимание на прекрасное чувство юмора Антонины. И это его зацепило, но отношения зародились позже.

"Это произошло само собой. В конце концов, мы были вместе почти круглосуточно, много общались. А то после работы пошли на пляж и проговорили почти до утра", - признался Александр.

Стоит отметить, что Антонина уже познакомила его со своим сыном Максимом.

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