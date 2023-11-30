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56-річна Джулія Робертс у бежевих міні-шортах та блискучих туфлях похизувалась стрункими ногами

Четвер 30 листопада 2023 19:52
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56-річна Джулія Робертс у бежевих міні-шортах та блискучих туфлях похизувалась стрункими ногами Джулія Робертс похизувалась стрункими ногами (фото: instagram.com/juliaroberts)
Автор: Юлія Любченко

Джулія Робертс одна з тих жінок, красою та вишуканістю якої, захоплюється весь світ. І неважливо скільки їй років, адже вік лише прикрашає жінку.

Про те, в якому образі акторка з’явилась на лондонському показі свого останнього фільму “Залишити світ позаду”, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Джулія Робертс похизувалась стрункими ногами

56-річна володарка премії "Оскар" завітала на прем’єру фільму, в якому сама й зіграла у дуже цікавому та сміливому образі. Зірка одягнула бежевий костюм від всесвітньо відомого бренду Gucci, який складається з двобортного піджака та міні-шортів.

Насправді Робертс здивувала таким вбранням, оскільки шорти були аж занадто короткі. Проте якщо не вдивлятися, то можна подумати, що в цей костюм одягнена молода жінка, адже Джулія дуже мініатюрна, худенька та має доглянутий вигляд. До речі, це речі з колекції, яку бренд представив на тижні моди в Мілані у вересні.

Та найцікавішим в образі Робертс виявилось взуття, адже саме воно привертає на себе всю увагу. Річ в тому, що зірка фільму "Красуня" обрала блискучі туфлі човники, які виблискували на червоній доріжці.

56-річна Джулія Робертс у бежевих міні-шортах та блискучих туфлях похизувалась стрункими ногами56-річна Джулія Робертс у бежевих міні-шортах та блискучих туфлях похизувалась стрункими ногами

Джулія Робертс похизувалась стрункими ногами (фото: Getty images)

Якщо подивитися здалеку, можна побачити лише їхнє сяяння. А якщо подивитися ближче, то складається враження, що ці туфлі створені з хрускаля.

Такого взуття Джулія Робертс ще не демонструвала, але виглядають вони неймовірно, до того ж цей блиск пригортає увагу ще й до струнких ніг акторки.

А ось в якості прикрас голлівудська зірка вибрала широке сріблясте кольє, яке повністю закриває її шию. А також у свій ніжний лук Робертс додала сережки, які видніються крізь зачіску, а також каблучки.

Цей образ Джулії точно показує всім жінкам, що й у 56 років можна мати неймовірний вигляд та дозволяти собі носити міні-шорти, підбори, яскраві прикраси та виглядати при цьому ніжно і дуже тендітно.

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