Стали відомі гонорари Лорак і "ВІА Гри" на початку 2000-х: ведучий "плюсів" назвав суми

Ведучий "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін зізнався, що у 2000-х співпрацював зі співачкою-зрадницею Ані Лорак і гуртом "ВІА Гра". У той час ці артисти отримували чималі гонорари. Зірка "плюсів" назвав суми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю телеведучого Аліні Доротюк .

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Сенічкін поділився, що свою кар'єру він починав на радіо, але у 2003 році раптово пішов із роботи.

За рекомендацією директора першої радіостанції в Дніпрі він вирішив спробувати себе в піарі та почав працювати з відомими артистами.

"Я покинув взагалі все, що стосується ЗМІ, я йду в шоубізнес, в якому я нічого не розумію, і я стаю піар-менеджером, а потім піар-директором. Через півмісяця я організовую два концерти гурту "ВІА Гра", Валерія Леонтьєва, Миколи Трубача, Михайла Жванецького... Ані Лорак ще була", - пригадав телеведучий.

"Я зрозумів, як домовлятися про зірку, як оці торги відбуваються: вона приїжджає в Дніпропетровськ (нині Дніпро), якщо вона тут, то я її перехоплю за якийсь гонорар трошечки менше, бо вона ж там виступає. Я ж її можу заманити в наш клуб, а це буде менший гонорар", - додав він.

Руслан Сенічкін (фото: facebook.com/1plus1.Rus.Senichkin)

Ведучий каже, що домовлявся з продюсером Лорак Юрієм Фальосою, а той назвав суму 3000 доларів.

У 2003 році таких коштів у зірки не було.

Зі слів знаменитості, йому вдавалося навіть домовитися про виступи гурту "ВІА Гра", хоча вони запитували ще більше грошей.

Також Сенічкін відповідав за всі організаційні моменти, що було надзвичайно виснажливо.

"Замість Лорак - "ВІА Гра". Треба зустріти, поселити в готелі, привезти на саундчек, знов поселити, погодувати. Це треш. Пів року [пропрацював піар-менеджером] і повернувся на радіостанцію. Розчарувався. На гонорарі "ВІА Гри" за 7000$ в той золотий склад (Мейхер, Брежнева і Сєдакова)", - розповів Сенічкін.