Зірка "Скаженого весілля" чесно сказала, який насправді Горбунов поза камерами

Українська комедійна акторка та зірка фільму "Скажене Весілля" Інна Приходько чесно сказала, яким поза камерами є продюсер Юрій Горбунов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки для програми "33 запитання від Люкс ФМ".

Відомо, що Юрій виступав продюсером фільму "Скажене весілля", де знялася Інна.

Зі слів акторки, Горбунов є її улюбленим продюсером, а їхня спільна робота була надзвичайно продуктивною.

“З Юрою дуже легко. Насправді ми до "Скаженого весілля" почали з ним співпрацювати в #ШОУЮРИ, був такий гумористичний проєкт. До того ми теж були заочно знайомі. Ми на сцені багато з ним виступали”, - розповіла знаменитість.

Акторка також поділилася, яким насправді є Юрій поза знімальним майданчиком, та що робить його особливим серед інших продюсерів. Актори "Скаженого весілля" (фото: instagram.com/ukrainnochka)

“Я скажу так: Юра - людина слова. Те, що він обіцяє, він завжди виконує, а це для продюсерів така особливість... не всі так роблять”, - зізналась Приходько.

Вона зазначила, що Горбунов зазвичай підходить до своєї роботи та колег з розумінням і повагою.

Артистка підкреслила, що їй приємно працювати з ним.

"Сподіваюсь, що Юрій Миколайович, ми з вами ще попрацюємо", - звернулася до Юрія Інна.

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