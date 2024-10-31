Зірка "Щоденників вампіра" виходить заміж: як виглядає її наречений та їхня історія кохання (фото)

"Прощавай, хлопче, привіт, наречений", - прокоментувала 35-річна актриса пост.

На фото показано романтичну атмосферу, в якій акторці зробили пропозицію. Вона та її коханий стоять біля шикарної арки з живих квітів, поряд розставлені свічки, а на підлозі розсипані пелюстки троянд.

Також дівчина засвітила на фото каблучку з діамантом значних розмірів.

Ніна Добрев із бойфрендом (фото: instagram.com/nina)

Як Шон Вайт організував пропозицію руки та серця

У коментарі одному зі ЗМІ Шон розповів, що вже давно хотів зробити Ніні пропозицію, але плани постійно змінювалися і він відкладав цю подію.

Напередодні Добрев заявила, що погано себе почуває і залишиться вдома. Тоді спортсмен вирішив взяти ініціативу у свої руки. Він попросив відправити їй фальшиве запрошення на звану вечерю Vogue, нібито організовану Анною Вінтур в ресторані "Золотий лебідь" у Нью-Йорку, знаючи, що кохана не зможе пропустити такий захід.

Ніна зробила зачіску та макіяж і вирушила за вказаною адресою, нервуючи, що спізнюється.

Коли акторка прийшла до ресторану, її насторожило, що там було дуже тихо. Але потім вона побачила Шона та все, що він організував для неї. Згодом молодий чоловік зробив їй пропозицію, після чого в залі з'явилися їхні рідні та друзі.

За повідомленням у ЗМІ, він подарував їй обручку у п'ять карат від Лоррейн Шварц.

Ніна Добрев із бойфрендом (фото: instagram.com/nina)

Що відомо про майбутнього чоловіка Ніни Добрев

Шон Уайт - американський сноубордист, триразовий олімпійський чемпіон. Йому 38 років.

У 2006 та 2010 роках Шон вигравав золото на Олімпійських іграх, для перемоги йому було достатньо першої спроби.

У 2018 році спортсмен завоював своє третє олімпійське золото.

На Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні зайняв четверте місце (найкраще серед американців) у хафпайпі, після чого завершив спортивну кар'єру.

Шон Вайт також відомий за безліччю фільмів та ігор про сноуборд.

У 2011 році він знявся в ролі самого себе у фільмі "Секс з дружби" з Мілою Куніс та Джастіном Тімберлейком.

З 2013 року зустрічався з вокалісткою гурту Phantogram Сарою Бартел.

З кінця 2019 року зустрічався з актрисою Ніною Добрев, якій зрештою зробив пропозицію.

Ніна Добрев із бойфрендом (фото: instagram.com/nina)

Хто така Ніна Добрев

Добрев - канадська актриса болгарського походження. Найбільш відома за роль Олени Гілберт / Кетрін Пірс у телесеріалі "Щоденники вампіра" (2009-2017).

Нині 35 років, одруженою вона ніколи не була. З 2011 по 2013 рік зустрічалася з Іеном Сомерхолдером, партнером із серіалу "Щоденники вампіра".

Ніна Добрев (фото: instagram.com/nina)