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Одруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фото

Середа 23 жовтня 2024 17:58
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Одруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фото Катерина Бужинська (фото: пресслужба співачки)
Автор: Любов Блажко

20 жовтня у столиці відбувся концерт Катерини Бужинської та Михайла Грицкана. Вони виконали свої найкращі хіти під супровід музичного гурту "Гранд". Проте на заході не обійшлося без несподіваних ситуацій, адже прямо посеред концерту на сцену вийшов чоловік і освідчився артистці.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу виконавиці.

Катерині Бужинській освідчилися прямо під час виступу

Відомо, що незнайомець з'явився на сцені та простягнув Бужинській обручку, запропонувавши їй руку та серце. І той факт, що виконавиця вже давно у щасливому шлюбі й має трьох дітей, його не зупинив.

Одруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотокадри з концерту (фото: пресслужба артистки)

Що відомо про концерт

Захід відбувся в рамках масштабного благодійного туру "Воля", присвяченого підтримці українських захисників та цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. Бужинська і Грицкан з такими концертами об'їхали вже всю країну, виступаючи як у великих залах, так і перед бійцями у прифронтових зонах, у госпіталях, укриттях і навіть у польових умовах, де не було світла.

Концерт відкривав Чернівецький військовий оркестр. Після цього Бужинська та її колега підкорювали присутніх своєю музикою.

Одруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотоОдруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотоОдруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотоОдруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотокадри з концерту (фото: пресслужба артистки)

"Артистам вдалося перетворити концерт на визначний, інтелігентний і вишуканий захід. Переповнений зал з перших нот підхоплював улюблені пісні, що вже стали народними: "Україна - це ми", "Романсеро", "Грішник", "Весілля", "Закохана в осінь", "VIVA SVOBODA", "Жіноча лірика", "Королева натхнення" і "Чорний велюр", - повідомляє пресслужба.

В програмі з'явилися нові композиції, спеціально створені для цього туру: романтичні, чуттєві, грайливі, ніжні та запальні пісні. За три години заходу артисти виконали 34 пісні.

На подію вдалося потрапити й рідному братові Катерини, який нині служить у лавах ЗСУ. Тому зі сцени багато разів пролунало переможне "Слава Україні!".

Одруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотоОдруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотоОдруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотоОдруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотокадри з концерту (фото: пресслужба артистки)

Серед гостей були й зіркові колеги музикантів - наприклад, Павло Зібров, який подарував Катерині величезний кошик з квітами.

Наприкінці заходу був проведений аукціон, аби зібрати ще більше коштів на ЗСУ. Так, в якості лота була виставлена картина відомої художниці Ірини Третяк.

Одруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотоОдруженій співачці зробили пропозицію прямо посеред концерту: яскраві фотокадри з концерту (фото: пресслужба артистки)

Нещодавно Бужинська зізналася, скільки заробляє під час війни і на чому економить.

Також Бужинська розповідала про службу брата на фронті.

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