Звезда "Дневников вампира" выходит замуж: как выглядит ее жених и их история любви (фото)

Звезда "Дневников вампира", актриса Нина Добрев сообщила в сети радостную новость - ее возлюбленный, олимпийский чемпион Шон Уайт сделал ей предложение руки и сердца.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).
"Прощай, парень, привет, жених", - прокомментировала 35-летняя актриса пост.
На фото показана романтическая атмосфера, в которой актрисе сделали предложение. Она и ее возлюбленный стоят возле шикарной арки из живых цвет, рядом расставлены свечи, а на полу рассыпаны лепестки роз.
Также девушка засветила на фото кольцо с бриллиантом внушительных размеров.
Нина Добрев с бойфрендом (фото: instagram.com/nina)
В комментарии одному из СМИ, Шон рассказал, что уже давно хотел сделать Нине предложение, но планы постоянно менялись и он откладывал это событие.
Накануне Добрев заявила, что плохо себя чувствует и останется дома. Тогда спортсмен решил взять инициативу в свои руки. Он попросил отправить ей фальшивое приглашение на званый ужин Vogue, якобы организованный Анной Винтур в ресторане "Золотой лебедь" в Нью-Йорке, зная, что возлюбленная не сможет пропустить такое мероприятие.
Нина сделала прическу и макияж и отправилась по указанному адресу, нервничая, что опаздывает.
Когда актриса пришла в ресторан, ее насторожило, что там было очень тихо. Но потом она увидела Шона и все, что он организовал для нее. Затем молодой человек сделал ей предложение, после чего в зале появились их родные и друзья.
По сообщением в СМИ, он подарил ей кольцо в пять карат от Лоррейн Шварц.
Нина Добрев с бойфрендом (фото: instagram.com/nina)
Шон Уайт - американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион. Ему 38 лет.
В 2006 и 2010 годах Шон выигрывал золото на Олимпийских играх, для победы ему было достаточно первой попытки.
В 2018 году спортсмен завоевал свое третье олимпийское золото.
На Олимпийских играх 2022 года в Пекине занял четвёртое место (лучшее среди американцев) в хафпайпе, после чего завершил спортивную карьеру.
Шон Уайт также известен по множеству фильмов и игр о сноуборде.
В 2011 году он снялся в роли самого себя в фильме "Секс по дружбе" с Милой Кунис и Джастином Тимберлейком.
С 2013 года встречался с вокалисткой группы Phantogram Сарой Бартел.
С конца 2019 года встречался с актрисой Ниной Добрев, которой в итоге сделал предложение.
Нина Добрев с бойфрендом (фото: instagram.com/nina)
Добрев - канадская актриса болгарского происхождения. Наиболее известна по роли Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в телесериале "Дневники вампира" (2009-2017).
Нине 35 лет, замужем она никогда не была. С 2011 по 2013 год встречалась с Иэном Сомерхолдером, партнером по сериалу "Дневники вампира".
Нина Добрев (фото: instagram.com/nina)
Ранее замужней певице Екатерине Бужинской сделали предложение прямо посреди концерта.
Также Рианна впервые за долгое время показала своих сыновей.
Для написания материала были использованы такие источники: Daily Mail, Vogue, Wikipedia, instagram.com/nina.