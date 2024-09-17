Просто вау! Зірка серіалу "Жіночий лікар" підкорила звабливим образом (фото)

Анастасія на фото одягнена в світло-сірий брючний костюм. Піджак зірка одягла на голе тіло, що додає ніжності та відвертості водночас.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Образ акторки доповнений легкими локонами та ніжним нюдовим макіяжем, на який одразу ж відреагували фанати.

В коментарях прихильники запевняють, що люблять, коли зірка без косметики, оскільки в неї є природня краса.

Ніжний образ Анастасії Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Позувала акторка перед камерою у парковій зоні.

"Найважчі і найкращі часи у житті - це коли переходиш із однієї версії себе до іншої", - написала вона під фото.

Анастасія Цимбалару позує в парку (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Фанати дуже тепло прийняли порцію нових фотографій від зірки. Всі коментарі схвальні. Прихильники наголошують, що Цимбалару дуже красива як зовні, так і всередині, а її досконалість помітна в кожному образі.

Одна з фанаток відреагувала не лише на фото, а й на підпис до них, написавши, що зірці дуже личить цей період в житті.

Що відомо про новий період в її житті?

У березні цього року Цимбалару та її екс-чоловік Григорій Бакланов розлучилися. Пара вірила, що в них все налагодиться, але, на жаль, цього не сталося.

Деталі свого розлучення акторка прокоментувала нещодавно. Вона зізналася, що це болюча історія і зі стосунків вона виходила, кохаючи свого чоловіка. Та все ж фанати не дочекалися пояснення, хто став ініціатором розриву.

Зараз акторка переживає новий період в житті після закінчення шлюбу.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Хто така Анастасія Цимбалару?

Першу свою головну роль акторка отримала у серіалі "Не можу забути тебе". Вже через кілька років новий злет в її кар’єрі стався після виходу серіалу "Папік".

Свою найбільшу популярність Анастасія здобула після виходу на екрани серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", в якому їй дісталася роль Олени Руденко. Після нього зірка стала ще більш впізнаваною.

Наразі Цимбалару є однією з найвідоміших українських акторок.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)