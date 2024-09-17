Просто вау! Звезда сериала "Женский врач" покорила соблазнительным образом (фото)

Анастасия на фото одета в светло-серый брючный костюм. Пиджак звезда надела на голое тело, что придает нежности и откровенности одновременно.

Анастасия Цымбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Образ актрисы дополнен легкими локонами и нежным нюдовым макияжем, на который сразу же отреагировали фанаты.

В комментариях поклонники уверяют, что любят, когда звезда без косметики, поскольку у нее есть естественная красота.

Нежный образ Анастасии Цымбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Позировала актриса перед камерой в парковой зоне.

"Самые тяжелые и лучшие времена в жизни - это когда переходишь из одной версии себя в другую", - написала она под фото.

Анастасия Цымбалару позирует в парке (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Фанаты очень тепло приняли порцию новых фотографий от звезды. Все комментарии одобрительные. Поклонники отмечают, что Цимбалару очень красива как снаружи, так и внутри, а ее совершенство заметно в каждом образе.

Одна из фанаток отреагировала не только на фото, но и на подпись к ним, написав, что звезде очень подходит этот период в жизни.

Что известно о новом периоде в ее жизни?

В марте этого года Цымбалару и ее экс-супруг Григорий Бакланов расстались. Пара верила, что у них все наладится, но, к сожалению, этого не произошло.

Детали своего развода актриса прокомментировала недавно. Она призналась, что это болезненная история и из отношений она выходила, любя своего мужа. И все же фанаты не дождались объяснения, кто стал инициатором разрыва.

Сейчас актриса переживает новый период жизни после окончания брака.

Анастасия Цымбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Кто такая Анастасия Цымбалару?

Первую свою главную роль актриса получила в сериале "Не могу забыть тебя". Уже через несколько лет новый взлет в ее карьере произошел после выхода сериала "Папик".

Свою величайшую популярность Анастасия приобрела после выхода на экраны сериала "Женский врач. Новая жизнь", в котором ей досталась роль Елены Руденко. После него звезда стала еще узнаваемее.

В настоящее время Цымбалару является одной из самых известных украинских актрис.

Анастасия Цымбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)