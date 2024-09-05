Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" зачарувала рідкісними кадрами єдиної доньки

Зірка щемливо звернулася до Белли та зізналася, що чекала не неї цілу вічність. Нині Мілано важко повірити, що доньці вже 10 років.

Донька Мілано (фото: instagram.com/milano_alyssa)

"Ти безстрашна, добра, геніальна людина. Твій сміх, ніби музика для моїх вух, і твоя посмішка освітлює навіть мої найтемніші дні. Ти маєш унікальну здатність знаходити радість у будь-якому випадку, нагадуючи всім навколо про красу, яка існує в житті", - написала про дитину акторка.

"У твій 10-й день народження я хочу заохотити тебе продовжувати ганяти за своїми місячними променями! Завжди пам’ятай, що твої мрії дійсні і варті того, щоб до них прагнути. Ніколи не соромся залишатися собою, ти справді єдина, хто так багато може запропонувати цьому світу", - додала вона.

На фото, які розмістила Алісса, можна побачити, як змінювалася її дитина. Нині дівчинка трохи схожа на свою зіркову матір.

Донька зірки серіалу "Всі жінки - відьми" (фото: instagram.com/milano_alyssa)

"Дякую тобі за те, що ти є, за всю радість, яку ти приносиш у моє життя, і за те, що показала мені справжнє значення любові та безкорисливості. Я так пишаюся тобою і з нетерпінням чекаю, що принесе наступний рік. Назавжди твоя, мама", - зазначила Алісса.

Що відомо про родину Мілано

Акторка має двох дітей. У шлюбі з агентом Девідом Бульярі вона живе з 2008 року. Спочатку вона народила від коханого сина, хлопчик з'явився на світ у 2011 році.

Алісса Мілано з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/milano_alyssa)

А потім Мілано стала мамою донечки. Дівчинка народилася у 2014 році. Разом з родиною акторка живе у затишному будиночку в Каліфорнії.