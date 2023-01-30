Зірка серіалу "Свати" заявила про готовність їхати на фронт

69-річна російська акторка Тетяна Кравченко, відома за роллю Валюхи зі "Сватів", відкрито підтримує режим Путіна та війну в Україні. Крім того, вона заявляє, що поїхала б на фронт, якби дозволяв вік.

Що каже акторка

У своїх коментарях Кравченко неодноразово розповідала, що не розуміє, як можна не підтримувати Путіна та йти проти Росії. За її словами, вона припиняє підтримувати зв'язок з такими людьми.

"Не розумію, як можна не підтримувати свою Вітчизну, свого президента. Моя близька подруга проти. Я спочатку спалахнула. Подзвонила їй через якийсь час, думала, вона охолола, а там ще гірше. Значить, все більше немає у мене подруги. Це, звичайно, її справа, її позиція, але для мене вона неприйнятна", - сказала вона.

Тетяна Кравченко з Путіним (фото: росЗМІ)

До того ж Тетяна не приховує, що поїхала б на фронт медсестрою, якби дозволяв вік.

Не склалися стосунки й з серіальною внучкою Женею, а в житті Анною Кошмал. Вона намагалася привернути увагу російських колег до війни в Україні, проте це було даремно.

"Хто так мізки промив? Нічого не віщувало... Вона така спокійна, небагатослівна, ми всі її підтримували, коли потрапила в Москві в лікарню. В якому місці її душі дозріла така ненависть і така злість до нас? Вона тепер, виходить, мій особистий ворог", - висловилася Кравченко про Кошмал.

Тетяна Кравченко з Анною Кошмал (фото: росЗМІ)

Відомо, що сама акторка родом із Донецька. Зараз у цьому місті проживають її старша сестра та племінник. Покидати місто вони не планують.

"Дзвонила нещодавно сестрі, вона плаче, весь центр міста розбомбили. Я пропонувала їй їхати до мене, у мене є, де пожити. Вона відмовилася. А племінник мій лікарем працює, теж ні в яку. Каже, мовляв, впораємося", - розповідає пропагандистка.

Сестра Тетяни Кравченко проживає в Донецьку (фото: росЗМІ)