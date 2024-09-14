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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вразила ефектною фотосесією: як виглядає акторка

Антоніна Хижняк (Фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Любов Блажко

14 вересня, у День українського кіно, акторка Антоніна Хижняк поділилася яскравими кадрами. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вразила підписників свіжим фотоконтентом.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише про це детальніше.

Що показала Хижняк

У блозі виконавиця ролі Мотрі виклала відповідні знімки, на яких постала у кількох амплуа. Одне з них складалося з класичного вбрання - брюк та піджака - яке акторка підкреслила червоною помадою та сонцезахисними окулярами.

Нові фото Хижняк (Фото: instagram.com/tonya_actress) 

Інший образ зірки - вишукана атласна сукня, яка мала бретелі з перлинами. Завершили цей аутфіт ніжний макіяж та об'ємно укладене волосся.

Акторка показала яскраві кадри (Фото: instagram.com/tonya_actress) 

На інших знімках Антоніна позувала у шовковому вбранні м'ятного відтінку, а ще - приміряла в'язану напівпрозору накидку. На більшості фото зірка українського кіно позувала з серйозним виразом обличчя.

Інші образи зірки (Фото: instagram.com/tonya_actress) 

"З днем українського кіно. Попри всі складнощі й ризики цієї професії - я обожнюю свою роботу. Хто б не хотів прожити сотню життів замість однієї? Це неймовірна магія мистецтва - "подорожувати" крізь простір і час. І я мрію про той момент, коли про наш кінематограф говоритимуть у світі. Вітаю всіх причетних і теж дякую за привітання", - йдеться у публікації, яку оприлюднила Хижняк.

Антоніна Хижняк показалася у яскравій фотозйомці (Фото: instagram.com/tonya_actress) 

Реакція мережі

Колеги та шанувальники не перестають засипати селебриті компліментами. Ось деякі з них:

  • "Антоніно, мої вітання! Нехай буде якомога більше цікавих кінопроєктів"
  • "Красуня і чудова акторка"
  • "Мої вітання! Хай ще буде більше стрічок з вами! Ви дуже класна і колоритна!"
  • "Ви улюблена актриса українського кіно, ви прекрасна. Вітаю, і дякую за вклад в український кінематограф"
  • "Вітаю! Антоніна, Ви прекрасна акторка! Ваші ролі - то любов. Дякую за вашу незламність та щирість!"
  • "Які красиві фото. Просто дивовижно. Ви красуня"
  • "Шикарна жінка!". 

До слова, Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу, найбільше відома виконанням ролі Мотрі у вищезгаданому комедійному українському серіалі "Спіймати Кайдаша". Кіноробота від продюсерки Наталки Ворожбит була знята за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".

 

Нещодавно ми писали, що інша зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж і показала фото з весілля.

Також подивіться ці сучасні українські фільми та серіали, якщо ви любите серіал "Спіймати Кайдаша".

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