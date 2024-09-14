Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вразила ефектною фотосесією: як виглядає акторка

14 вересня, у День українського кіно, акторка Антоніна Хижняк поділилася яскравими кадрами. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вразила підписників свіжим фотоконтентом.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише про це детальніше.
У блозі виконавиця ролі Мотрі виклала відповідні знімки, на яких постала у кількох амплуа. Одне з них складалося з класичного вбрання - брюк та піджака - яке акторка підкреслила червоною помадою та сонцезахисними окулярами.
Інший образ зірки - вишукана атласна сукня, яка мала бретелі з перлинами. Завершили цей аутфіт ніжний макіяж та об'ємно укладене волосся.
На інших знімках Антоніна позувала у шовковому вбранні м'ятного відтінку, а ще - приміряла в'язану напівпрозору накидку. На більшості фото зірка українського кіно позувала з серйозним виразом обличчя.
"З днем українського кіно. Попри всі складнощі й ризики цієї професії - я обожнюю свою роботу. Хто б не хотів прожити сотню життів замість однієї? Це неймовірна магія мистецтва - "подорожувати" крізь простір і час. І я мрію про той момент, коли про наш кінематограф говоритимуть у світі. Вітаю всіх причетних і теж дякую за привітання", - йдеться у публікації, яку оприлюднила Хижняк.
Колеги та шанувальники не перестають засипати селебриті компліментами. Ось деякі з них:
До слова, Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу, найбільше відома виконанням ролі Мотрі у вищезгаданому комедійному українському серіалі "Спіймати Кайдаша". Кіноробота від продюсерки Наталки Ворожбит була знята за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
Нещодавно ми писали, що інша зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж і показала фото з весілля.
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