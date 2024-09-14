Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вразила ефектною фотосесією: як виглядає акторка

Що показала Хижняк

У блозі виконавиця ролі Мотрі виклала відповідні знімки, на яких постала у кількох амплуа. Одне з них складалося з класичного вбрання - брюк та піджака - яке акторка підкреслила червоною помадою та сонцезахисними окулярами.

Нові фото Хижняк (Фото: instagram.com/tonya_actress)

Інший образ зірки - вишукана атласна сукня, яка мала бретелі з перлинами. Завершили цей аутфіт ніжний макіяж та об'ємно укладене волосся.

Акторка показала яскраві кадри (Фото: instagram.com/tonya_actress)

На інших знімках Антоніна позувала у шовковому вбранні м'ятного відтінку, а ще - приміряла в'язану напівпрозору накидку. На більшості фото зірка українського кіно позувала з серйозним виразом обличчя.

Інші образи зірки (Фото: instagram.com/tonya_actress)

"З днем українського кіно. Попри всі складнощі й ризики цієї професії - я обожнюю свою роботу. Хто б не хотів прожити сотню життів замість однієї? Це неймовірна магія мистецтва - "подорожувати" крізь простір і час. І я мрію про той момент, коли про наш кінематограф говоритимуть у світі. Вітаю всіх причетних і теж дякую за привітання", - йдеться у публікації, яку оприлюднила Хижняк.

Антоніна Хижняк показалася у яскравій фотозйомці (Фото: instagram.com/tonya_actress)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники не перестають засипати селебриті компліментами. Ось деякі з них:

"Антоніно, мої вітання! Нехай буде якомога більше цікавих кінопроєктів"

"Красуня і чудова акторка"

"Мої вітання! Хай ще буде більше стрічок з вами! Ви дуже класна і колоритна!"

"Ви улюблена актриса українського кіно, ви прекрасна. Вітаю, і дякую за вклад в український кінематограф"

"Вітаю! Антоніна, Ви прекрасна акторка! Ваші ролі - то любов. Дякую за вашу незламність та щирість!"

"Які красиві фото. Просто дивовижно. Ви красуня"

"Шикарна жінка!".

До слова, Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу, найбільше відома виконанням ролі Мотрі у вищезгаданому комедійному українському серіалі "Спіймати Кайдаша". Кіноробота від продюсерки Наталки Ворожбит була знята за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".