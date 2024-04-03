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Зірка серіалу "Хід королеви" показала кадри з таємного весілля

Середа 03 квітня 2024 16:03
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Зірка серіалу "Хід королеви" показала кадри з таємного весілля Анна Тейлор-Джой (фото: instagram.com/anyataylorjoy)
Автор: Юлія Любченко

Зірка серіалу "Хід королеви", Аня Тейлор-Джой на честь річниці вперше опублікувала світлини зі свого таємного весілля з музикантом Малкольмом Макрєєм.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.

Анна Тейлор-Джой показала перші весільні фото

Як відомо, ця весільна церемонія зірки відбулась ще два роки тому у старовинному маєтку в Новому Орлеані й стала попередницею свята у Венеції восени 2023-го.

27-річна акторка поділилася в соцмережі серією світлин весілля у вампірсько-готичному стилі, що викликало шквал емоцій у її прихильників. Головною фішкою весілля став десерт у вигляді людських закривавлених сердець.

"Два роки тому 1 квітня я таємно вийшла заміж за свого найкращого друга в Новому Орлеані. Магія того дня назавжди вкоренилася в кожній клітинці мого єства. З другою (першою) річницею, любов моя… ти найкрутіший", - підписала фотографії акторка.

Зірка серіалу &quot;Хід королеви&quot; показала кадри з таємного весілляЗірка серіалу &quot;Хід королеви&quot; показала кадри з таємного весілляЗірка серіалу &quot;Хід королеви&quot; показала кадри з таємного весілля

Весільні фото Анни Тейлор-Джой (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Наречена була у кремовій весільній сукні Dior з вишивкою у вигляді колібрі та пишною спідницею, а її образ доповнила довга біла фата. На весілля у вампірському стилі пара покликала всього кілька найближчих друзів.

Дівчина вклала волосся в акуратний пучок і прикрасила цю зачіску фатою, яка довгим шлейфом тягнулась за Анною.

А ось її чоловік на власному весіллі також мав чудовий вигляд, він одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку та прикрасив свій піджак квітами.

Зірка серіалу &quot;Хід королеви&quot; показала кадри з таємного весілля

Анна Тейлор-Джой на своєму весіллі (фото: instagram.com/ellethailandofficial)

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