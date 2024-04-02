Як склалося особисте життя головних героїв трилогії "50 відтінків сірого"

Трилогія "50 відтінків сірого" підкорила весь світ своєю некласичною історією справжнього кохання і досі є однією з найпопулярніших мелодрам.

А про те, як після виходу фільмів склалося особисте життя головних героїв, вирішило розповісти РБК-Україна (проект Styler).

Джеймі Дорнан

Красень Джеймі Дорнан зіграв сексуального та відстороненого Крістіана Грея, який щиро покохав просту дівчина Анастейшу, з якою у них закрутився палкий роман.

Та у житті Дорнан геть не такий, як у фільмі. Виявляється актор вже багато років одружений і має трьох дітей. А до цієї картини ставиться досить неоднозначно, адже свого часу він відмовився грати у другій і третій частинах, але погодився. І, як відомо, він та його кохана не дивилися жодної частини.

Джеймі Дорнан з родиною (фото: Pinterest)

Дакота Джонсон

Життя акторки, яка, власне, й зіграла сором’язливу Анастейшу Стіл та розкрилась під новим кутом завдяки закоханості у Грея, Дакота Джонсон має зовсім іншу історію кохання у реальному житті.

Наразі жінка незаміжня, але вона має бойфренда, з яким зустрічається вже кілька років та, здається, заміж не поспішає.

Її коханого звуть Кріс Мартін, який старший за неї на 12 років. Але це не має жодного значення, головне те, що вони щасливі разом і готові йти далі.

Тож, як бачимо, досить інтимна історія кохання у фільмі не завадила обом головним акторам побудувати щасливі стосунки у реальному житті без усіляких кліше та стереотипного мислення.

Дакота Джонсон з Крісом Марітном (фото: instagram.com/cam__mood)