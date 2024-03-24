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Зірка серіалу "Емілі у Парижі" стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото)

Неділя 24 березня 2024 16:36
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Зірка серіалу "Емілі у Парижі" стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото) Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Автор: Юлія Любченко

Лілі Коллінз стала справжньою зіркою після популярного серіалу "Емілі у Парижі", а тепер ще й обличчям кампейну для світового бренду.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.

Лілі Коллінз знялась у цікавій фотосесії для бренду

Лілі має справжній стиль француженки, який складно повторити, оскільки це щось всередині, щось, що є далеко не в кожній жінці.

Можливо, акторка настільки сильно перейняла образ своєї героїні Емілі, але її стиль дійсно неповторний.

Саме тому Колінз часто запрошують на фотосесії різні бренди. Цього разу таким став Cartier. Вони запропонували Лілі рекламувати колекцію нових сумок, і дивлячись на результат - ця ідея вдалася повністю.

Молода акторка приміряла на себе одразу кілька образів. Спочатку Лілі одягла на брючний класичний костюм темно-синього кольору у смужку. Цей образ акторка доповнила смарагдовою сумкою та аксесуарами, а також квітами.

Зірка серіалу &quot;Емілі у Парижі&quot; стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото)Зірка серіалу &quot;Емілі у Парижі&quot; стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото)

Лілі Коллінз у зйомці для бренду (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Ще одним цікавим образом Коллінз стала біла сукня, синій подовжений піджак та чорна сумка.

Зірка серіалу &quot;Емілі у Парижі&quot; стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото)

Лілі Коллінз демонсрує новий лук (фото: instagram.com/cartier)

А ось маленький чорний клатч Лілі доповнила яскравим червоним костюмом та взяла на руки собаку. А також одягла сонцезахисні окуляри.

Зірка серіалу &quot;Емілі у Парижі&quot; стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото)

Лілі Коллінз у цікавому образі (фото: instagram.com/lilyjcollins)

А ще молода зірка кіноіндустрії приміряла трендову спідницю сірого кольору та доповнила її чорним світшотом та бежевим тренчем. Варто сказати, що кожен образ Лілі виглядає дуже стильно та сучасно. І знову ж таки, вони допомагають дівчині показати свій французький шарм.

Зірка серіалу &quot;Емілі у Парижі&quot; стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото)Зірка серіалу &quot;Емілі у Парижі&quot; стала обличчям кампейну для всесвітньо відомого бренду (фото)

Лілі Коллінз у модному вбранні (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Раніше ми розповідали, як зірки серіалу "Емілі в Парижі" показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора.

Також дізнавайтеся, що Леоні Ганне показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максі.

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