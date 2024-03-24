Відома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максі

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram- профіль блогерки.

Леоні Ганне показала весняний лук у молочному кольорі

Леоні стала дуже популярною модною інфлюенсеркою, яка показує дівчатам в усьому світі, як можна легко та швидко поєднати в розкішний образ прості речі.

Цього разу блогерка показала ніжний весняний образ, який складається з цікавою обʼємною сорочкою молочного кольору, білої спідниці довжини максі та білосніжного корсета.

Свій цікавий образ Ганне доповнила сріблястою сумкою-клатчем, сонцезахисними окулярами та обʼємними сережками. А також свої руки інфлюенсерка прикрасила каблучками.

Леоні Ганне у цікавому образі (фото: instagram.com/leoniehanne)

Також Леоні зробила одну зі своїх улюблених зачісок. Вона накрутила два локони, що залишила на обличчі, а все інше волосся блогерка вклала у вигляді акуратного пучка на потилиці.

Цілісний образ Ганне виглядає дуже елегантно та жіночно, оскільки складається з ніжних нюхових кольорів та підкреслює фігуру.

Загалом можна сказати, що Леоні любить такі образи, адже вони прості, красиві та дуже доречні, як для простих прогулянок, так і для вечірок або ж для романтичних прогулянок.

Леоні Ганне у цікавому образі (фото: instagram.com/leoniehanne)

