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Відома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максі

Неділя 24 березня 2024 15:21
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Відома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максі Леоні Ганне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлія Любченко

Леоні Ганне - всесвітньо відома фешн-інфлюенсерка, яка постійно показує розкішні образи.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль блогерки.

Леоні Ганне показала весняний лук у молочному кольорі

Леоні стала дуже популярною модною інфлюенсеркою, яка показує дівчатам в усьому світі, як можна легко та швидко поєднати в розкішний образ прості речі.

Цього разу блогерка показала ніжний весняний образ, який складається з цікавою обʼємною сорочкою молочного кольору, білої спідниці довжини максі та білосніжного корсета.

Свій цікавий образ Ганне доповнила сріблястою сумкою-клатчем, сонцезахисними окулярами та обʼємними сережками. А також свої руки інфлюенсерка прикрасила каблучками.

Відома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максіВідома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максіВідома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максі

Леоні Ганне у цікавому образі (фото: instagram.com/leoniehanne)

Також Леоні зробила одну зі своїх улюблених зачісок. Вона накрутила два локони, що залишила на обличчі, а все інше волосся блогерка вклала у вигляді акуратного пучка на потилиці.

Цілісний образ Ганне виглядає дуже елегантно та жіночно, оскільки складається з ніжних нюхових кольорів та підкреслює фігуру.

Загалом можна сказати, що Леоні любить такі образи, адже вони прості, красиві та дуже доречні, як для простих прогулянок, так і для вечірок або ж для романтичних прогулянок.

Відома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максіВідома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максіВідома фешн-інфлюенсерка показала, як навесні поєднати корсет із сорочкою та спідницею максі

Леоні Ганне у цікавому образі (фото: instagram.com/leoniehanne)

Раніше ми розповідали, як Леоні Ганне показала естетичний образ у бордових відтінках.

Також читайте про ще один весняний образ Леоні Ганне.

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