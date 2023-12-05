Зірка серіалу "Бріджертони" підкорила фоловерів сукнею від українського бренду

Зірка неймовірно красивої історії "Бріджертонів" Голда Рошевель знялася для журналу Marie Claire у сукні українського бренду J'amemme, який обирають й інші зірки.

Про те, яку саме сукню обрала королева Шарлотта, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку бренду в Instagram.

Королева Шарлотта з "Бріджертонів" з'явилася у сукні від українського бренду

Британська актриса Голда Рошевель, яка зіграла королеву Шарлотту в серіалі "Бріджертони" від Netflix, днями знялася для журналу Marie Claire у вбранні українського дизайнера.

Для фотосесії артистка приміряла гофровану сукню рожево-персикового відтінку с рукавами-ліхтариками від бренду J'amemme. На сайті бренду зазначено, що вартість такого вбрання становить 1200 євро.

Голда Рошевель з "Бріджертонів" одягла сукню від українського бренд (фото:instagram.com/jamemme)

Бренд J'amemme заснувала у 2018 році дизайнером Юлією Ярмолюк. Він брав участь у Нью-йоркському Тижні моди. Фішкою марки є одяг із гофрованої тканини. Вбрання від J'amemme носять такі зірки, як: Мей Маск, Леоні Ганне, Тіна Кароль, Даша Астаф'єва, Юлія Саніна, Tayanna, Джамала, Настя Каменських та інші.

Ніжний та романтичний образ Рошевель доповнила по-справжньому королівська зачіска - високий пучок з локонами, що акуратно спадає на обличчя та мінімалістичний набір прикрас: золоті сережки-кільця і масивний перстень на мізинці.

А ось її макіяж є дуже стриманим, ніжний колір помади, трохи підведені вилиці рум’янами, нафарбовані вії та, звісно, тон. Все це виглядає дуже лаконічно, природно та ніжно. А також дозволяє 53-річні Голді показати свою натуральність та продемонструвати, наскільки гарно та привабливо може виглядати будь-яка жінка в її віці.

Варто нагадати, що історія королеви Шарлотти у "Бріджертонах", підкорила мільйони сердець, адже так романтика кохання, той особливий шарм - змусив глядача і плакати, і радіти, і бути в захваті від кожної деталі.

Голда Рошевель з "Бріджертонів" одягла сукню від українського бренд (фото:instagram.com/jamemme)