Звезда сериала "Бриджертоны" покорила поклонников платьем от украинского бренда

Звезда невероятно красивой истории "Бриджертонов" Голда Рошевель снялась для журнала Marie Claire в платье украинского бренда J'amemme, который выбирают и другие звезды.

О том, какое платье выбрала королева Шарлотта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на официальную страницу бренда в Instagram.

Королева Шарлотта из "Бриджертонов" появилась в платье от украинского бренда

Британская актриса Голда Рошевель, сыгравшая королеву Шарлотту в сериале "Бриджертоны" от Netflix, на днях снялась для журнала Marie Claire в наряде украинского дизайнера.

Для фотосессии артистка примерила гофрированное платье розово-персикового оттенка с рукавами-фонариками от бренда J'amemme. На сайте бренда отмечено, что стоимость такого наряда составляет 1200 евро.

Голда Рошевель из "Бриджертонов" надела платье от украинского бренда (фото:instagram.com/jamemme)

Бренд J'amemme основала в 2018 году дизайнером Юлией Ярмолюк. Он участвовал в Нью-Йоркской Неделе моды. Фишкой марки является одежда из гофрированной ткани. Наряды от J'amemme носят такие звезды, как Мэй Маск, Леони Ганне, Тина Кароль, Даша Астафьева, Юлия Санина, Tayanna, Джамала, Настя Каменских и другие.

Нежный и романтичный образ Рошевель дополнила по-настоящему королевская прическа - высокий пучок с аккуратно спадающими на лицо локонами и минималистичный набор украшений: золотые серьги-кольца и массивное кольцо на мизинце.

А вот ее макияж очень сдержанный, нежный цвет помады, немного подведенные скулы румянами, накрашенные ресницы и, конечно, тон. Все это выглядит очень лаконично, естественно и нежно. А также позволяет 53-летней Голде показать свою натуральность и продемонстрировать, насколько красиво и привлекательно может выглядеть любая женщина в ее возрасте.

Стоит напомнить, что история королевы Шарлотты в "Бриджертонах", покорившая миллионы сердец, ведь так романтика любви, тот особенный шарм - заставил зрителя и плакать, и радоваться, и быть в восторге от каждой детали.

Голда Рошевель из "Бриджертонов" надела платье от украинского бренда (фото:instagram.com/jamemme)