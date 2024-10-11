Актор Дмитро Суржиков: Війна тривала у нас локально і приховано - у вигляді російської мови

Актор Дмитро Суржиков висловився про артистів-чоловіків, які нині хизуються життям за кордоном та взагалі нічого не говорять про повномасштабну війну РФ проти України. Окрім цього, зірка серіалів сказав, чого вже не буде в його житті і чи можливо звикнути до того, що відбувається зараз.

В інтерв'ю для РБК-Україна актор розповів, чи вірив він у початок повномасштабної війни, а також зізнався, що чекає на його героя - "опера" Олега Доліна у 3 та 4 сезонах детективу "Коп з минулого", прем'єра якого відбудеться вже 14 жовтня о 20:00 на ICTV2.

– Скажіть, ви вірили, що буде повномасштабна війна?

– Вона (війна) тривала у нас локально і приховано - у вигляді російської мови. Але напередодні так багато про це говорили і писали, що частина суспільства вірила, що станеться війна, а інша частина - ні. Я сам не вірив, що підуть танки і полетять ракети, що вони почнуть вбивати людей і нищити все, що у нас є… Може, не хотів вірити, що з нами таке станеться…

– Третій рік війни. Що змінилося і що не повернеться в ваше життя ніколи? Чи адаптувалися ви до війни?

– Думаю, що адаптуватися до війни неможливо. І як в усіх людей у нашій країні, не повернеться те безтурботне життя, яке було до повномасштабного вторгнення.

Дмитро Суржиков (фото надане прес-службою)

– Як ви реагуєте на медійні скандали, які часто виникають навколо відомих чоловіків, що виїхали за кордон або ж відмовляються говорити про війну?

– Я на них не реагую взагалі. Тим паче, якщо людина виїхала… Мені взагалі, не цікаво розбиратися, що там і як, якщо людини нема в країні. Якщо на початку вторгнення це можна було якось пояснити тим, що не всі адаптувалися відразу до війни, психіка не сприймала, потрібен був час, то зараз - вибачте… Нас вже третій рік вбивають, нищать наші міста і села - можна зрозуміти, з ким ти.

– Що у вас в найближчих планах?

Не люблю про це говорити: хочеш насмішити Бога - розкажи про свої плани. Скажу так: в планах - знімати! Ми живемо в епічні часи, про які митці і художники мають писати романи, картини, зняти кіно, поставити вистави тощо. На жаль, саме війна стала поштовхом для нас, нашої культури, але такий у нас шлях.

Суржиков розповів про те, чи вірив у початок війни (фото надане прес-службою)

– Дмитре, кажуть, ви співавтор сценарію і співрежисер прем’єрного 4-го сезону "Копа з минулого"?

– Таке можуть казати лише злі шорсткі язики (сміється). Співрежисером не можу бути фізично, адже мені як актору треба бути в кадрі майже постійно, бо мій Долін - головний герой. А ще взяти функції співрежисера додатково - це неможливо.

І співавтором сценарію я також не виступаю. Наш режисер Олександр Сальніков багато чого виправляє в сценаріях, адже через воєнний стан ми не можемо використовувати повною мірою піротехніку, знімати вночі, палити - багато в нас зараз обмежень. Тому деякі сцени ми переносимо в інтер’єр або придумуємо, як обмеження обійти. І я не сценарист, але розумію, чому мене до них прирахували: бо перероблюю деякі діалоги свого персонажа безпосередньо на майданчику.

– Ваш герой Долін у нових серіях вже прилаштувався до цифрової реальності?

– Звісно! Було б дивно, якби він стільки часу не міг адаптуватися! Він вже спокійно користується і смартфоном, і комп'ютером. А взагалі, цей сезон буде більш мелодраматичним, хоча й будуть розслідування.

Суржиков з акторами серіалу "Коп з минулого" (фото надане прес-службою)

– Кажуть, у Доліна з’явиться дама серця, фам фаталь…

– Так, спочатку з’явиться, потім зникне, градус стосунків підвищиться, їм буде гарно разом, але стануться непорозуміння, понесеться зрада…Моєму герою захочеться звичайного людського щастя – і це ж цілком нормально для людини.

– Війна є в кадрі?

– Наш серіал - окрема історія, хоча події розвиваються в наші часи, і військові є в кадрі, і ми не приховуємо воєнні часи. Проте це історія про тил: адже злочинність залишилась, і поліція продовжує працювати. Думаю, що про війну ще знімуть багато сильних фільмів, бо герої вже написали свої сторінки, потрібен час…

Будуть різні фільми, і вже дещо з’являється - наприклад, фільм "Крашанка". Стрічка на часі, якраз про те, що людям болить, адже кожний хоче запустити якусь ф*гню по Кремлю, що тут приховувати?! Так, будуть і інші історії.

Серіал "Коп з минулого" (фото надане прес-службою)