Екс-наречена Кличка опинилася в рехабі. Інсайдери розкрили деталі

Екс-наречена боксера Володимира Кличка, актриса Гайден Панеттьєрі, опинилася у реабілітаційному центрі. При цьому її бойфренда Брайана Хікерсона змусили виїхати із її будинку.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це з посиланням на анонімні джерела повідомляє видання In Touch .

Колишня Кличко потрапила до регату

Так, інсайдери стверджують, що Гайден вирушила до реабілітаційного центру не просто так. До актриси в Лос-Анджелес прилетів член її сім'ї (хто саме - не повідомляється).

При цьому вказується, що член родини Гайден був дуже стурбований її станом. І коли вона вже була в рехабі, цей родич виселив з дому актриси її бойфренда. Відомо, що обранець зірки неодноразово потрапляв до в'язниці через домашнє насильство та бійки.

Цього разу приводом для хвилювань, через які до Гайден і прилетіла людина з її родини, стало нещодавнє інтерв'ю. На ньому вона мала неймовірно змучений та втомлений вигляд. Фани почали підозрювати, що акторка могла знову почати щось вживати.

Гайден на скандальному інтерв'ю (скриншот)

Сама Панеттьєрі намагалася виправдатися. Вона говорила, що дійсно погано виглядала і вже виснажена, але лише через те, що не спала практично два дні, адже дбала про свого собаку (йому нібито зробили операцію). Усі звинувачення та підозри в алкоголізмі або вживанні наркотиків зірка ігнорувала.

Що спричинило те, що тепер Гайден опинилася в рехабі - залишається загадкою. Представники актриси відмовляються коментувати ситуацію, не надаючи підтверджень чи спростування словами анонімних джерел. Також залишається невідомим, з ким зараз дочка Панеттьєрі, яку вона народила від Кличка.

Гайден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі - що відомо про їхні стосунки

Боксер та актриса перебували у стосунках практично 10 років. Їхній роман розпочався у 2009 році. Пара не поспішала з весіллям, а вже у 2014 році Хайден народила дочку Каю-Євдокію.

З юності актриса страждає від залежностей. Вона неодноразово потрапляла в рехаби, проте подолати потяг до речовин та алкоголю їй не вдавалося. І після пологів вона знову повернулася до заборонених речовин, почала пити.

Колишня Володимира Кличка (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

"Він не хотів бути поряд зі мною... І я не хотіла бути поряд. Але опіати та алкоголь допомагали мені почуватися щасливою хоч на мить. Мене трясло, коли я прокидалася, і я могла працювати лише потягуючи алкоголь... Я була у циклі самознищення", - згадувала Гайден.

Через це Кличко та Панеттьєрі розлучилися. Спочатку їхня донька перебувала з батьком, у Києві. Проте згодом стало відомо, що дівчинка живе на дві країни. Нещодавно колишня Кличка зізналася, що їхня дочка не хоче ходити до школи.