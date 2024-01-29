Зірка "Пліткарки" Ед Вествік більше не холостяк: освідчився коханій на фоні швейцарських гір (фото)

Ед Вествік зробив пропозицію руки та серця коханій

Відомий британський актор Ед Вествік вирішив зробити красиву та дуже романтичну пропозицію своїй коханій дівчині, а відтепер і нареченій моделі та акторці Емі Джексон.

36-річнний Ед, що колись зачарував мільйони глядацьких сердець завдяки своїй ролі у надпопулярному серіалі "Пліткарка" дуже серйозно підійшов до пропозиції для Емі.

На фотографіях актора, можна побачити, що ця хвилююча подія відбулась у неймовірно красивій локації - посеред підвісного мосту між альпійськими вершинами, що знаходиться у горах Швейцарії, поблизу містечка Гштад, де закохані проводять свої вихідні.

Радісною новиною та світлинами із закарбованим зворушливим моментом освідчення актор поділився у своїй соцмережі. На них було видно, що акторка перебуває у шоці, але дуже щаслива та радісна, від романтичного та щирого вчинку Еда.

Ед Вествік освідчився коханій (фото: instagram.com/edwestwick)

А ось сама наречена показала у stories, як вони проводили час після такої важливої події. Пара відправилась на масаж у готелі, в якому вони відпочивають.

Варто нагадати, що Вествік і Джексон познайомилися на кінофестивалі у Саудівській Аравії кілька років тому, але стосунки між ними зав’язалися у 2021 році.

Для обох партнерів це буде перший офіційний шлюб. Але не будемо забувати, що Емі вже має 4-річного сина від попередніх стосунків.

Той факт, що актор приймає дитину своєї коханої жінки та готовий виховувати його разом з нею - каже про те, що Вествіка виховали справжнім гідним чоловіком, який приймає свою кохану з її історією життя.

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