Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)
Популярна українська блогерка, яка відома як Candy Superstar, отримала пропозицію руки і серця від свого коханого хлопця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео дівчини, якими вона поділилася у своєму ТікТок
Коханий Кенді Суперстар зробив їй пропозицію
Наречений подарував дівчині каблучку з 30-ма діамантами, вартість якої сягає близько одного мільйона гривень, та обставив приміщення п’ятьма тисячами троянд.
"Ти - найдорожче, що є у моєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Ти вийдеш за мене заміж?" - чуттєво освідчився наречений.
Відомо, що хлопець таємно від своєї обраниці готував пропозиції руки та серця.
У підготовці йому допомагали відомі блогери Олег Машуковський та Яна Дога.
Додамо, що разом пара вже понад 5 років. Але лише зараз обранець Candy Superstar наважився зробити їй пропозицію.
Наразі пара планує весілля. Подробиці тримають у секреті, але пообіцяли здивувати всіх.
Скриншоти
Що відомо про нареченого Кенді Суперстар
Обранця блогерки звуть Єгор, вони разом вже понад п'ять років. Виходячи з такої розкішної пропозиції та апартаментів, що блогерка показує в Instagram, її хлопець гарно заробляє.
Та от інформації про свого нареченого дівчина не розголошує, навіть у її підписках немає Єгора, а це каже лиш про те, що він готовий показувати обличчя, але не має бажання висвітлювати своє життя.
Тож якихось відомостей про Єгора поки немає, можливо, з часом це зміниться і Кенді Суперстар не ише покаже обличчя свого майбутнього чоловіка,а й привідкриє завісу його життя.
@candy.superstar Я СКАЗАЛА ТАК досі не вірю що це сталось #engagement #proposal #engaged оригінальний звук - Candy Superstar
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