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Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)

Середа 17 січня 2024 19:33
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Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео) Кенді Суперстар виходить заміж (фото: nstagram.com/candy__superstar)
Автор: Юлія Любченко

Популярна українська блогерка, яка відома як Candy Superstar, отримала пропозицію руки і серця від свого коханого хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео дівчини, якими вона поділилася у своєму ТікТок

Коханий Кенді Суперстар зробив їй пропозицію

Наречений подарував дівчині каблучку з 30-ма діамантами, вартість якої сягає близько одного мільйона гривень, та обставив приміщення п’ятьма тисячами троянд.

"Ти - найдорожче, що є у моєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Ти вийдеш за мене заміж?" - чуттєво освідчився наречений.

Відомо, що хлопець таємно від своєї обраниці готував пропозиції руки та серця.

У підготовці йому допомагали відомі блогери Олег Машуковський та Яна Дога.

Додамо, що разом пара вже понад 5 років. Але лише зараз обранець Candy Superstar наважився зробити їй пропозицію.

Наразі пара планує весілля. Подробиці тримають у секреті, але пообіцяли здивувати всіх.

Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)Каблучка за 1 мільйон гривень і 5 тисяч троянд. Українська блогерка виходить заміж (відео)

Скриншоти

Що відомо про нареченого Кенді Суперстар

Обранця блогерки звуть Єгор, вони разом вже понад п'ять років. Виходячи з такої розкішної пропозиції та апартаментів, що блогерка показує в Instagram, її хлопець гарно заробляє.

Та от інформації про свого нареченого дівчина не розголошує, навіть у її підписках немає Єгора, а це каже лиш про те, що він готовий показувати обличчя, але не має бажання висвітлювати своє життя.

Тож якихось відомостей про Єгора поки немає, можливо, з часом це зміниться і Кенді Суперстар не ише покаже обличчя свого майбутнього чоловіка,а й привідкриє завісу його життя.

@candy.superstar Я СКАЗАЛА ТАК досі не вірю що це сталось #engagement #proposal #engaged оригінальний звук - Candy Superstar

Раніше ми розповідали про те, що Морозюк виходить заміж за сина бізнесмена, який намагався підкупити керівництво ДБР.

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