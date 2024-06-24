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Звезда "Пиратов карибского моря" погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и руку

Понедельник 24 июня 2024 11:35
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Звезда "Пиратов карибского моря" погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и руку Тамайо Перри (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Всемирно известный серфер Тамайо Перри, прославившийся после съемок в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах", погиб в результате нападения акулы на Гавайях. Его тело без руки и ноги вынесло на берег.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stab Magazine.

Тело 49-летнего Перри обнаружиливозле пляжа Малаэкахана на северном берегу острова Оаху местные серферы.

Звезда &quot;Пиратов карибского моря&quot; погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и руку

Тамайо Перри (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

По информации издания, он "ловил волны во время перерыва в работе спасателя, когда произошла трагедия".

Лайфгарды доставили мужчину на берег на водном мотоцикле, но парамедиками осталось лишь констатировав смерть Тамайо.

Звезда &quot;Пиратов карибского моря&quot; погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и рукуЗвезда &quot;Пиратов карибского моря&quot; погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и руку

Тамайо Перри (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

Что известно о Тамайо Перри

Перри родился в 1975 году. Он стал заниматься серфингом в возрасте 12 лет.

Тамайо выигрывал престижный турнир Pipeline Masters и считался одним из самых выдающихся серфингистов, привлекая внимание своей улыбкой и хладнокровной уравновешенностью во время укрощения больших волн.

Его харизма и навыки помогли Перри получить роли в сериалах "Потерянные" и "Полиция Гавайев", а затем - в голливудских фильмах, среди которых "Голубая волна" и "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

Звезда &quot;Пиратов карибского моря&quot; погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и руку

Звезду "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри нашли мертвым от укусов акулы (кадр из фильма)

Кроме того, Перри снимался в рекламе для Nissan Xterra, транслировавшейся во время плей-офф НФЛ и на зимних Олимпийских игр, а также в ролике для Coca-Cola и более чем дюжине популярных серфинг-видео.

В 2016 году вместе с женой Эмилией он составил "Руководство по серфингу на Оаху".

Звезда &quot;Пиратов карибского моря&quot; погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и рукуЗвезда &quot;Пиратов карибского моря&quot; погиб после нападения акулы. Она откусила актеру ногу и руку

Тамайо Перри с женой (фото: instagram.com/oahusurfingexperience)

В аннотации Перри рассказал, что он "был близок к потере жизни", что вдохновило его "максимально проживать каждый день".

Ранее мы сообщали, что известно о съемках новых "Пиратов Карибского моря".

Также мы писали, что на Багамах продают остров из культовых "Пиратов Карибского моря". Известна безумная цена.

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