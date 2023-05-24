На Багамах продають острів із "Піратів Карибського моря": скільки коштує така розкіш (фото)

Острів, де проходили знімання культових "Піратів Карибського моря" у 2002 році, виставили на продаж. Крім цього, його можна винайняти в оренду за кругленьку суму за добу.

Скільки коштує розкішний острів

Літл-Пайп-Кей, приватний острів на Багамах із "Піратів Карибського моря" виставили на продаж за космічну суму грошей - 100 мільйонів доларів.

"Острів є справжньою перлиною та рідкістю на міжнародному ринку нерухомості преміумкласу. Він пропонує неперевершений рівень конфіденційності та широкий спектр унікальних розважальних заходів", - пише брокерська компанія, яка займається продажем.

Острів продають за 100 мільйонів доларів (фото: nypost.com)

Окрім купівлі, острів можна орендувати за 75 000- 95 000 доларів на добу залежно від пори року.

На острові є головний будинок і чотири гостьових навколо нього. Головна резиденція площею 492 квадратних метри містить 11 спалень і 12 ванних кімнат.

Літл-Пайп-Кей з'являвся в "Піратах Карибського моря" у 2002 році (фото: nypost.com)

На острові також є приватний вертолітний майданчик, спа-центр і пейзажний басейн олімпійської довжини. Окремий причал на острові може вмістити човни різних розмірів і навіть гідролітак. Новий власник та його гості можуть використовувати цей причал, щоб поплавати на каяках або покататися на водних мотоциклах.

Інтер'єр головного будинку (фото: nypost.com)