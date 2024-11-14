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Зірка "Папіка" Петрожицька розсекретила, як змінилися її гонорари під час війни

Четвер 14 листопада 2024 07:44
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Зірка "Папіка" Петрожицька розсекретила, як змінилися її гонорари під час війни Дар'я Петрожицька (фото: instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Дар'я Петрожицька, яка здобула широку популярність завдяки ролі Лізи у серіалі "Папік", а також знялася в серіалах "Встигнути до 30" та "Дві сестри", чесно розповіла, скільки заробляє під час війни і на що витрачає.

Про це йдеться у повідомленні РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк.

Як змінилися заробітки акторки під час війни

На запитання Доротюк, чи змінилися її гонорари за зйомки у серіалах та фільмах під час війни, Петрожицька чесно відповіла.

"Менше стало, звичайно менше. Зараз усі намагаються так трохи підвищити, але де вдається, де не вдається. Ну в основному це не в половину менше, трохи менше половини, але це так", - розповіла актриса.

Також вона зазначила, що просто радіє тому, що є робота. Бо чим більше вона заробляє, тим більше може задонатити на ЗСУ.

Скільки Петрожицька заробляє у театрі

Акторка зазначила, що їй вистачає тих грошей, які вона заробляє у театрі.

"Я ж антрепризниця. У нас же театральна агенція, ми все одно заробляємо більше, ніж стаціонарний театр. Я ніколи не зарікаюся, але розумію, що повернутися до стаціонарного театру я не хотіла б, тому що я хочу зніматися і мати більше часу", - розповіла Петрожицька.

На запитання Доротюк, чи буде комфортно жити на ту суму, яку вона заробляє лише у театрі, акторка відповіла, що їй потрібно небагато.

"Мені просто небагато потрібно. Я на себе майже нічого не витрачаю і не можу сказати, яку суму, тому що я не рахую. Але я знаю, що я щось відкладаю, і те, що залишається, мені цього вистачає. І у мене немає таких потреб. Дітей немає, по суті тільки квартира і я, комуналка. Мені вистачає", - підкреслила акторка.

Зазначимо, що Петрожицька знялася у понад 20 українських фільмах та серіалах, серед яких "Папік", "Встигнути до 30", "Дві сестри".

Наразі актриса грає в театрі у таких постановках "Про що мріють жінки", "Серцеїдки", "Сильні слабкі жінки", "Третій зайвий". Незабаром вона також гратиме у "Вірні дружини".

Зірка &quot;Папіка&quot; Петрожицька розсекретила, як змінилися її гонорари під час війниЗірка &quot;Папіка&quot; Петрожицька розсекретила, як змінилися її гонорари під час війни

Актриса зараз (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Раніше Петрожицька зізналася, чому майже не спілкується з матір'ю.

Також популярна актриса Міла Сівацька після весілля повідомила про виїзд за кордон із чоловіком.

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