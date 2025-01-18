Фаворити Нацвідбору затизерили конкурсну пісню і вразили фанів: "Серденько завмерло!"
Гурт Ziferblat, музикантів якого вважали фаворитами тогорічного Нацвідбору, показав тизер конкурсної пісні. Саме з нею артисти хочуть представляти нашу країну на Євробаченні-2025.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яким був тизер та як на нього відреагували єврофани.
Конкурсна пісня Ziferblat отримала назву "Bird of Pray". Гурт вже потрапив в 10-ку фіналістів Нацвідбору, а тому вже скоро покаже повну версію треку.
А зараз вони затизерили 10-секундний фрагмент пісні та кліпу. Вже зрозуміло, що трек буде чуттєвим та атмосферним. Відомо, що режисером кліпу виступив Ілля Дуцик.
"У тизері - стильна естетика та лаконічність, яка нагадує перегортання сторінок глянцевого журналу. Це ще один доказ того, як фірмово і сучасно може звучати нова хвиля української поп-музики", - описали відео в команді гурту.
Реакція мережі
Під відео вже з`явилося чимало коментарів. Фани гурту та Євробачення чекають на повну версію та навіть почали пророкувати музикантам перемогу. Користувачі пишуть:
- "Серденько завмерло!"
- "Пахне перемогою"
- "Зупиняйте відбір, ми знайшли переможців"
- "Тільки почула перші ноти, а вже починає мурашити. Вболіватиму за вас на цьогорічному Нацвідборі"
- "Ти що, який крутяк! Ваші пісні торкаються найглибших струн душі".
До слова, раніше учасниця Нацвідбору розповіла, як Тіна Кароль поводить себе поза камерами.
Окрім цього, нещодавно було названо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору.