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Фаворити Нацвідбору затизерили конкурсну пісню і вразили фанів: "Серденько завмерло!"

Субота 18 січня 2025 15:08
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Фаворити Нацвідбору затизерили конкурсну пісню і вразили фанів: "Серденько завмерло!" Гурт Ziferblat (фото надане командою музикантів)
Автор: Поліна Іваненко

Гурт Ziferblat, музикантів якого вважали фаворитами тогорічного Нацвідбору, показав тизер конкурсної пісні. Саме з нею артисти хочуть представляти нашу країну на Євробаченні-2025.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яким був тизер та як на нього відреагували єврофани.

Конкурсна пісня Ziferblat отримала назву "Bird of Pray". Гурт вже потрапив в 10-ку фіналістів Нацвідбору, а тому вже скоро покаже повну версію треку.

А зараз вони затизерили 10-секундний фрагмент пісні та кліпу. Вже зрозуміло, що трек буде чуттєвим та атмосферним. Відомо, що режисером кліпу виступив Ілля Дуцик.

"У тизері - стильна естетика та лаконічність, яка нагадує перегортання сторінок глянцевого журналу. Це ще один доказ того, як фірмово і сучасно може звучати нова хвиля української поп-музики", - описали відео в команді гурту.

Реакція мережі

Під відео вже з`явилося чимало коментарів. Фани гурту та Євробачення чекають на повну версію та навіть почали пророкувати музикантам перемогу. Користувачі пишуть:

  • "Серденько завмерло!"
  • "Пахне перемогою"
  • "Зупиняйте відбір, ми знайшли переможців"
  • "Тільки почула перші ноти, а вже починає мурашити. Вболіватиму за вас на цьогорічному Нацвідборі"
  • "Ти що, який крутяк! Ваші пісні торкаються найглибших струн душі".

До слова, раніше учасниця Нацвідбору розповіла, як Тіна Кароль поводить себе поза камерами.

Окрім цього, нещодавно було названо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору.

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