UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "МастерШеф" зізнався у наркозалежності: "Стрімко лечу на дно"

Відомий блогер зізнався, що мав проблеми з наркотиками (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий тік-ток блогер та екс-учасник шоу "МастерШеф" Владислав Міцкевич зізнався у наркозалежності. Він зумів побороти потяг до шкідливих речовин та не приховує, що йому було важко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз, наданий командою блогера.

Зірка "МастерШеф" зізнався у наркозалежності - що відомо

Блогер, який випускає треки в рамках проекту MITSKEVYCH, представив нову роботу "Май стиль" та вже опублікував кліп. Як виявилося, у пісні він розповідає про те, що у житті немає нічого неможливого.

За словами Міцкевича, протягом десяти років він мав "жорстку" наркотичну залежність. Втім, йому вдалося змінити життя та почати усе спочатку, без небезпечних речовин.

Учасник шоу "МастерШеф" зізнався у наркозалежності (фото: прес-служба артиста)

"Я сидів біля парадного обдовбаний і в якийсь момент усвідомив, що я сьогодні самостійно поголився налисо, щоб не платити перукарю, а також нічого не їв, щоб витратити усі гроші на наркотики", - зізнався блогер.

"І що я стрімко лечу на дно. І що я або зупиняюсь, або вже скоро не прокинусь десь в канаві. Так почалось моє нове життя, де є речі, дуже цікавіші за наркоту - творчість, робота, сім'я. Було складно, але я зміг. І, впевнений, кожен, хто хоче змінити своє життя - зможе теж", - додав він.

Кліп на пісню "Май стиль" знімали у Києві. Ідею відео вигадав сам Міцкевич. Мало того, блогер його режисував.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса