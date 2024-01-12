Зірка "МастерШеф" зізнався у наркозалежності: "Стрімко лечу на дно"

Зірка "МастерШеф" зізнався у наркозалежності - що відомо

Блогер, який випускає треки в рамках проекту MITSKEVYCH, представив нову роботу "Май стиль" та вже опублікував кліп. Як виявилося, у пісні він розповідає про те, що у житті немає нічого неможливого.

За словами Міцкевича, протягом десяти років він мав "жорстку" наркотичну залежність. Втім, йому вдалося змінити життя та почати усе спочатку, без небезпечних речовин.

Учасник шоу "МастерШеф" зізнався у наркозалежності (фото: прес-служба артиста)

"Я сидів біля парадного обдовбаний і в якийсь момент усвідомив, що я сьогодні самостійно поголився налисо, щоб не платити перукарю, а також нічого не їв, щоб витратити усі гроші на наркотики", - зізнався блогер.

"І що я стрімко лечу на дно. І що я або зупиняюсь, або вже скоро не прокинусь десь в канаві. Так почалось моє нове життя, де є речі, дуже цікавіші за наркоту - творчість, робота, сім'я. Було складно, але я зміг. І, впевнений, кожен, хто хоче змінити своє життя - зможе теж", - додав він.

Кліп на пісню "Май стиль" знімали у Києві. Ідею відео вигадав сам Міцкевич. Мало того, блогер його режисував.