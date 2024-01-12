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Звезда "МастерШеф" признался в наркозависимости: "Стремительно лечу ко дну"

Известный блогер признался, что имел проблемы с наркотиками (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Известный ток-ток блогер и экс-участник шоу "МастерШеф" Владислав Мицкевич признался в наркозависимости. Он сумел побороть тягу к вредным веществам и не скрывает, что ему было тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз, предоставленный командой блогера.

Звезда "МастерШеф" признался в наркозависимости - что известно

Блогер, выпускающий треки в рамках проекта MITSKEVYCH, представил новую роботу "Май стиль" и уже опубликовал клип. Как оказалось, в песне он рассказывает, что в жизни нет ничего невозможного.

По словам Мицкевича, в течение десяти лет у него была "жесткая" наркотическая зависимость. Однако ему удалось изменить жизнь и начать все сначала, без опасных веществ.

Участник шоу "МастерШеф" признался в наркозависимости (фото: пресс-служба артиста)

"Я сидел у парадного обдолбанный и в какой-то момент осознал, что я сегодня самостоятельно побрился налысо, чтобы не платить парикмахеру, а также ничего не ел, чтобы потратить все деньги на наркотики", - признался блогер.

"И что я стремительно лечу ко дну. И что я либо останавливаюсь, либо уже скоро не проснусь где-то в канаве. Так началась моя новая жизнь, где есть вещи, интереснее наркоты - творчество, работа, семья. Было сложно, но я смог. И, уверен, каждый, кто хочет изменить свою жизнь - сможет тоже", - добавил он.

Клип на песню "Май стиль" снимали в Киеве. Идею видео придумал сам Мицкевич. Более того, блогер его режиссировал.

 

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звезды шоу-бизнеса