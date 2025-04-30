Зірка "МастерШеф" вдруге стане батьком: що відомо

Український кулінар, блогер і учасник шоу "МастерШеф" Влад Міцкевич повідомив у мережі радісну новину - зовсім скоро він стане батьком вдруге.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на його сторінці в Instagram.

Днями він опублікував відео, в якому його дівчина дарує йому невелику коробочку. Що саме в ній - він не розсекретив, хоча багато користувачів припустили, що це позитивний тест на вагітність.



Влад Міцкевич (скриншот)

А вчора блогер підтвердив здогадки своїх фоловерів.

"Друзі, нещодавно ви бачили це відео, яке сильно зачепило людей, зачепило мене. Тому ми хочемо вам розповісти. Дуже багато було коментарів, що це був тест на вагітність. Так, це був він. У нас буде мікро-Міцик", - зазначив Влад.



Зірка "МастерШеф" Влад Міцкевич вдруге стане батьком (скриншот)

Також кулінар розповів, що поки що його дівчина Ксюша перебуває на маленькому терміні вагітності, і стать дитини вони не знають.

Крім того, він продемонстрував знімок УЗД.



Зірка "МастерШеф" вдруге стане батьком (скриншот)

Хто такий Влад Міцкевич

Міцкевич брав участь у 8-му сезоні шоу "МастерШеф", до цього працював менеджером із продажу. У проєкті він дійшов до фіналу, але не переміг. Після цього він почав працювати бренд-шефом і шефом у трьох ресторанах, брав також участь у "МастерШеф. Професіонали".

Також записав декілька своїх пісень.

За останній рік кулінар кілька разів потрапляв у скандали. У березні 2024-го Міцкевич заявив, що в нього нібито був роман зі співачкою Олею Поляковою, яка, до слова, заміжня. Потім він виправдався за свої заяви та визнав, що наговорив зайвого.



Оля Полякова і Влад Міцкевич (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

У травні 2024-го Міцкевич потрапив у ДТП на мотоциклі. Тоді йому діагностували перелом ребер і струс мозку.

У грудні того ж року він повідомив про болісний розрив із дівчиною, яка зрадила його. Тоді ж він розповідав, що під час сварки він "вирішив заховати всі ножі, бо чув погрози".

Особисте життя

У грудні 2018 року, під час участі в "МастерШеф" він освідчився 20-річній Еліні Павленко. Влад і Еліна почали зустрічатися на проєкті, їхні стосунки починалися з дружби, але з часом переросли в кохання.

Однак через 2 місяці закохані розірвали заручини.



Міцкевич та Еліна Павленко (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Потім Міцкевич одружився з дівчиною на ім'я Наталя. Від цих стосунків у нього є син Володимир, якому скоро виповниться 5 років. Однак цей шлюб незабаром розпався.