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Зірка "МастерШеф" виправдався після скандальної заяви про роман з Поляковою і "злитих" фото

Субота 30 березня 2024 15:53
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Зірка "МастерШеф" виправдався після скандальної заяви про роман з Поляковою і "злитих" фото Владислав Міцкевич і Оля Полякова (фото: instagram.com/mitskevychvlad)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий TikTok-блогер та ексучасник шоу "МастерШеф" Владислав Міцкевич вийшов на звʼязок після своїх скандальних заяв про романтичні стосунки зі співачкою Олею Поляковою і "злитих" інтимних фото з нею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучого.

Владислав Міцкевич виправдався за свій вчинок

Так, кулінар пояснив, що довгий час "сидить на антидепресантах", а свої нічні сторіс він виклав під дією алкогольного сп'яніння.

"Зайшов в Інтернет і просто в шоці. Вибачте мені, відразу кажу. Уже довгий час сиджу на антидепресантах. Це правда. Учора я міксонув дві пляшки віскаря. І в мене зірвало дах. Наговорив ко*ченої брехні, наклепу", - виправдався чоловік.

"У нас з Олею був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі. Довго разом працювали. Не знайшли спільної мови. Розі*ралися. Я просто наговорив страшної маячні. Вибачте", - додав кулінар.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; виправдався після скандальної заяви про роман з Поляковою і &quot;злитих&quot; фото

Зірка &quot;МастерШеф&quot; виправдався після скандальної заяви про роман з Поляковою і &quot;злитих&quot; фото

Владислав Міцкевич виправдався з свій вчинок (фото: instagram.com/mitskevychvlad)

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Беспалов виклав у своєму Telegram-каналі "докази" зради Олі Полякової з її екс-колегою по кулінарному проєкту "Він готує, вона керує".

Так, оглядяч українського шоу-бізнесу опублікував світлини артистки і Міцкевича, на яких вони обіймаються і цілуються, а також відео, де кулінар розповідає про свій роман з виконавицею.

Нагадаємо, раніше Полякова "наїхала" на Клопотенка.

Також Ксенія Мішина знову заговорила російською і потрапила у скандал.

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Оля Полякова Зірки шоу-бізнесу
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