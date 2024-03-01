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Зірка "МастерШеф" розсекретила, скільки заробляє за місяць і що приносить їй дохід

Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Автор: Іванна Пашкевич

Екссуддя проєкту "МастерШеф", кулінарна експертка Тетяна Літвінова зізналася,скільки заробляє за місяць і що їй приносить дохід.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу "Слава+".

Деталі

Зі слів Літвінової, за місяць вона заробляє приблизно 5 тисяч доларів (орієнтовно 147 тис. грн). 

"Я точно знаю, скільки я витрачаю, і це приблизно одне й те саме. Приблизно п'ять [тис. Доларів, - Прим.ред]", - зізналася вона.

Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Найбільший дохід, каже Тетяна, їй приносять рекламні інтеграції.

Також нещодавно у кулінарної блогерки з’явився свій бізнес.

"Я заробляю на цьому. Нещодавно шукала, де б ще можна заробити, - відкрила інтернет-магазин. Там у мене є девайси, побутова техніка, безліч речей, необхідних саме на кухні. Йому тільки два-три місяці", - поділилася екссуддя шоу "МастерШеф".

 

Нагадаємо, Літвінова була суддею кулінарного шоу із третього по восьмий сезон.

У 2019 році її місце у проєкті зайняла переможниця другого сезону Єлизавета Глінська, а пізніше її замінила переможниця третього сезону Ольга Мартиновська.

Наразі Тетяна веде свій кулінарний YouTube-канал, на який підписано понад 500 тисяч користувачів.

Нещодавно зірка "Ліги сміху" розсекретила, скільки заробляє під час війни.

Про свій дохід також розповіла Маша Полякова і назвала найдорожчий подарунок від батьків.

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