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Звезда "МастерШеф" рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и что приносит ей доход

Татьяна Литвинова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-судья проекта "МастерШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова призналась, сколько зарабатывает в месяц и что ей приносит доход.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-канала "Слава+".

Подробности

По словам Литвиновой, в месяц она зарабатывает около 5 тысяч долларов (ориентировочно 147 тыс. грн).

"Я точно знаю, сколько я трачу, и это примерно одно и то же. Приблизительно пять [тыс. Долларов, - Прим.ред]", - призналась она.

Татьяна Литвинова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Наибольший доход, говорит Татьяна, приносят рекламные интеграции.

Также недавно у кулинарной блогерши появился свой бизнес.

"Я зарабатываю на этом. Недавно искала, где бы еще можно заработать, - открыла интернет-магазин. Там у меня есть девайсы, бытовая техника, множество вещей, необходимых именно на кухне. Ему только два-три месяца", - поделилась экс-судья шоу "МастерШеф".

 

Напомним, Литвинова была судьей кулинарного шоу с третьего по восьмой сезон.

В 2019 году ее место в проекте заняла победительница второго сезона Елизавета Глинская, а позже ее заменила победительница третьего сезона Ольга Мартыновская.

Сейчас Татьяна ведет свой кулинарный YouTube-канал, на который подписано более 500 тысяч пользователей.

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