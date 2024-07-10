Зірка "МастерШеф" розлучається з чоловіком після 15 років спільного життя

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Так, у своєму блозі Катерина попросила фанів допомогти їй знайти грамотного юриста по розірванню шлюбу.

"Друзі, порадьте, будь ласка, адвоката з розлучень", – лаконічно написала вона.

Інших подробиць знаменитість розкривати не стала. Однак, відповідаючи на питання підписника, зазначила, що прийняла ситуацію, а тепер хоче вирішити це питання юридично.

"Я вже справилася, залишилося це зробити офіційно", - сказала Катерина.

Що відомо про чоловіка Катерини Великої

Якщо довіряти інформації у мережі, чоловік фіналістки "МастерШефу-5" - експерт з інвестицій, стартапів та криптовалют.

З Катериною вони знайомі понад 20 років, з яких 15 прожили разом.

У подружжя є син, йому вже три роки. Хлопчик живе з мамою у Португалії.

Чоловік зірки, судячи з фото в його блозі, живе за кордоном.

Катерина Велика з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ekaterina.velikaya)