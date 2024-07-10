Зірка "МастерШеф" розлучається з чоловіком після 15 років спільного життя

Фіналістка шоу "МастерШеф-5" Катерина Велика розлучається з чоловіком після 15 років спільного життя.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram учасниці кулінарного проекту.
Так, у своєму блозі Катерина попросила фанів допомогти їй знайти грамотного юриста по розірванню шлюбу.
"Друзі, порадьте, будь ласка, адвоката з розлучень", – лаконічно написала вона.
Інших подробиць знаменитість розкривати не стала. Однак, відповідаючи на питання підписника, зазначила, що прийняла ситуацію, а тепер хоче вирішити це питання юридично.
"Я вже справилася, залишилося це зробити офіційно", - сказала Катерина.
Якщо довіряти інформації у мережі, чоловік фіналістки "МастерШефу-5" - експерт з інвестицій, стартапів та криптовалют.
З Катериною вони знайомі понад 20 років, з яких 15 прожили разом.
У подружжя є син, йому вже три роки. Хлопчик живе з мамою у Португалії.
Чоловік зірки, судячи з фото в його блозі, живе за кордоном.
Катерина Велика з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ekaterina.velikaya)
Нещодавно ми розповідали, що зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після п’яти років шлюбу.
Також ми писали, що Василь Вірастюк офіційно розлучився з дружиною і вперше показав нову кохану.