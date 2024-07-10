Звезда "МастерШеф" разводится с мужем после 15 лет совместной жизни

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Так, в своем блоге Екатерина попросила фанов помочь ей найти грамотного юриста по расторжению брака.

"Друзья, посоветуйте, пожалуйста, адвоката по разводам", - лаконично написала она.

Других подробностей знаменитость раскрывать не стала. Однако, отвечая на вопрос подписчика, отметила, что приняла ситуацию, а теперь хочет решить этот вопрос юридически.

"Я уже справилась, осталось это сделать официально", - сказала Екатерина.

Что известно о муже Екатерине Великой

Если доверять информации в сети, муж финалистки "МастерШефа-5" - эксперт по инвестициям, стартапам и криптовалютам.

С Екатериной они знакомы более 20 лет, из которых 15 прожили вместе.

У супругов есть сын, ему уже три года. Мальчик живет с мамой в Португалии.

Муж звезды, судя по фото в его блоге, живет за границей.

Екатерина Великая с мужем и сыном (фото: instagram.com/ekaterina.velikaya)