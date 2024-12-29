Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська: Якщо буде воля Божа, то в мене обов’язково ще народяться дітки

– Якою була ваша перша реакція, коли побачили дві смужки на тесті? Як повідомили чоловікові? Чи був це якийсь оригінальний подарунок чи сюрприз? Яка була його реакція?

– Не повірила, бо друга смужка була дуже блідою. Зробила ще два тести, потім здала кров на аналізи, ну щоб точно бути впевненою, що це дійсно так. І потім вже подарувала тест чоловіку. Зрадів. Бо ми обидва дуже цього хотіли.

Глінська та одна з її донечок (фото надане Лізою)

– В інтерв'ю Аліні Доротюк ви розповідали про жахливу трагедію, яка трапилася з вами 15 років тому через недбалість лікарів. Чи був страх не виносити дитину, з яким стикаються чимало вагітних? Як ви себе заспокоювали, може зверталися до психологів, пропрацьовували цей страх?

– Я вже давно пропрацювала цей момент. Був страх не в тому, щоб не виносити, а саме в тому, щоб народити. Тому з самого початку всім лікарям казала, що в будь-якому випадку буду народжувати саме кесареве.

– У перші місяці після народження дитини зазвичай мами дуже втомлені через відсутність повноцінного сну. У вас подвійне щастя, але ж і подвійні клопоти. Чи вдається поспати вночі?

– Перші два тижні ми з чоловіком зовсім не спали, бо були вдвох. Потім вже нам стала допомагати моя мама та няні. І тут вже зі сном стало трошки краще.

Глінська після пологів (фото надане Лізою)

– Розкажіть, як ви організовуєте побут з двома маленькими дітьми?

– Чоловік дуже допомагає. Мамочка постійно з дівчатами. В мене дві няні... Тиждень одна, тиждень інша. Їсти я готую сама, прибираємо всі разом, в кого є вільна хвилинка. Ми орендували будинок за містом, місця стало більше, бо до цього жили у квартирі. Але ж і справ з ним додалося.

– Скільки кілограмів набрали під час вагітності? Чи вдалося вже все скинути? Чи дотримуєтеся ви спеціальних дієт?

– Набрала 20 кілограмів. За перші 10 днів втратила 17. Спеціально нічого не робила. Зараз живу без дієт, їм все що хочу. Що просить мій організм. Але вже відчуваю, що почала знов набирати, бо їм багато солоденького. Пообіцяла собі, що з нового року трохи приберу солодке.

– На кого більше схожі донечки - на вас чи чоловіка?

– Соломія та Поліна кожного дня ростуть та дуже швидко змінюються. Мені здається Поліна більше на чоловіка, а Мієчка - вона, мабуть, сама на себе.

Ліза Глінська до та після пологів (фото надане зіркою)

– Коли плануєте повертатися до роботи? Які проекти хотілося б розвивати? Може, плануєте написати книгу цікавих рецептів щодо першого прикорму чи харчування маленьких дітей?

– Дала собі час бути в декреті до весни, але відчуваю, що вже хочу і можу працювати. Ідей в голові в мене багато, а сил та енергії на реалізацію не дуже. Хочу, щоб закінчилась війна.

– Що б ви порадили кожній жінці, якій лікарі кажуть, що в неї ніколи не буде дітей, або тій, що пережила викидень? Як у такій ситуації віднайти сили жити далі та не втрачати надію?

– Діти - це найкраще, найголовніше, що може бути в житті кожної жінки. Тому, боріться до кінця. Це найдорожчий скарб.

– Ви знайомі зі своїм чоловіком Максимом Большаковим понад 20 років, проте лише кілька років тому розпочали стосунки та одружилися. Що допомогло вам зблизитися?

– Мабуть, це доля.

Глінська під час вагітності (фото надане Лізою)

– Як ваше життя змінила участь у "МастерШеф"? Чи не шкодуєте про те, що стали відомою?

– Кардинально. Жодного дня не шкодувала. Це мій шлях.

– Ви заявили у своїх соцмережах, що "щастя любить тишу", але потім оголосили про народження дітей, хоча й через два місяці після пологів. Розкажіть детальніше про те, чому вирішили піти на такий крок?

– За 12 років публічного життя я звикла ділитися зі своєю аудиторією всім. І тут я знала, що не зможу довго тримати найбільше щастя мого життя у секреті. Це була справа часу. Рано чи пізно я це зробила б.

Ліза Глінська та її чоловік (скріншот)

– Ви казали, що побороти затяжну депресію вам допомогла саме кулінарія. Розкажіть, що найскладніше готували у своєму житті, а також поділіться, які інгредієнти завжди є на вашій кухні.

– Так, це правда. Навіть не знаю з приводу складного. Макарон (десерт), круасани, еклери, багато чого. Але це цікаво, коли ти долаєш нові вершини та вчишся чомусь новому. В мене завжди є молочні продукти, овочі та обов’язково борщ або суп. Батьки з дитинства привчили, в обід поїсти якусь першу страву.

Ліза Глінська (фото надане зіркою)

– Ліза, існує багато стереотипів щодо народження дітей після 40 років, зокрема щодо труднощів і ризиків. Як ви ставитеся до таких упереджень?

– Сама через це пройшла, я багато послухала. Ніби мій час вже пішов. Але це не так і мої діти свідчать про це. І якщо буде воля Божа, то обов’язково в мене ще народяться дітки.