Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская: Если будет воля Божья, то у меня обязательно еще родятся детки

– Какой была ваша первая реакция, когда увидели две полоски на тесте? Как сообщили мужу? Был ли это какой-то оригинальный подарок или сюрприз? Какова была его реакция?

– Не поверила, потому что вторая полоска была очень бледной. Сделала еще два теста, потом сдала кровь на анализы, ну, чтобы точно быть уверенной, что это действительно так. И потом уже подарила тест мужу. Обрадовался. Потому что мы оба очень этого хотели.

Глинская и одна из ее дочерей (фото предоставлено Лизой)

– В интервью Алине Доротюк вы рассказывали об ужасной трагедии, которая случилась с вами 15 лет назад из-за халатности врачей. Был ли страх не выносить ребенка, с которым сталкиваются многие беременные? Как вы себя успокаивали, может, обращались к психологам, прорабатывали этот страх?

– Я уже давно проработала этот момент. Был страх не в том, чтобы не выносить, а именно в том, чтобы родить. Поэтому с самого начала всем врачам говорила, что в любом случае буду рожать именно кесарево.

-– В первые месяцы после рождения ребенка обычно мамы очень уставшие из-за отсутствия полноценного сна. У вас двойное счастье, но ведь и двойные хлопоты. Удается ли поспать ночью?

– Первые две недели мы с мужем совсем не спали, потому что были вдвоем. Потом уже нам стала помогать моя мама и няни. И тут уже со сном стало немножко лучше.

Глинская после родов (фото предоставлено Лизой)

– Расскажите, как вы организовываете быт с двумя маленькими детьми?

– Муж очень помогает. Мамочка постоянно с девочками. У меня две няни... Неделю одна, неделю другая. Кушать я готовлю сама, убираем все вместе, у кого есть свободная минутка. Мы арендовали дом за городом, места стало больше, потому что до этого жили в квартире. Но и дел с ним прибавилось.

– Сколько килограммов набрали во время беременности? Удалось ли уже все сбросить? Придерживаетесь ли вы специальных диет?

– Набрала 20 килограммов. За первые 10 дней потеряла 17. Специально ничего не делала. Сейчас живу без диет, ем все что хочу. Что просит мой организм. Но уже чувствую, что начала вновь набирать, потому что ем много сладенького. Пообещала себе, что с нового года немного уберу сладкое.

– На кого больше похожи дочери - на вас или мужа?

– Соломия и Полина каждый день растут и очень быстро меняются. Мне кажется Полина больше на мужа, а Миечка - она, пожалуй, сама на себя.

Лиза Глинская до и после родов (фото предоставлено звездой)

– Когда планируете возвращаться к работе? Какие проекты хотелось бы развивать? Может, планируете написать книгу интересных рецептов по первому прикорму или питанию маленьких детей?

– Дала себе время быть в декрете до весны, но чувствую, что уже хочу и могу работать. Идей в голове у меня много, а сил и энергии на реализацию не очень. Хочу, чтобы закончилась война.

– Что бы вы посоветовали каждой женщине, которой врачи говорят, что у нее никогда не будет детей, или той, что пережила выкидыш? Как в такой ситуации найти силы жить дальше и не терять надежду?

– Дети - это лучшее, самое главное, что может быть в жизни каждой женщины. Поэтому, боритесь до конца. Это самое дорогое сокровище.

– Вы знакомы со своим мужем Максимом Большаковым более 20 лет, однако лишь несколько лет назад начали отношения и поженились. Что помогло вам сблизиться?

– Наверное, это судьба.

Глинская во время беременности (фото предоставлено Лизой)

– Как вашу жизнь изменило участие в "МастерШеф"? Не жалеете о том, что стали известной?

– Кардинально. Ни одного дня не жалела. Это мой путь.

– Вы заявили в своих соцсетях, что "счастье любит тишину", но затем объявили о рождении детей, хоть и через два месяца после родов. Расскажите подробнее о том, почему решили пойти на такой шаг?

– За 12 лет публичной жизни я привыкла делиться со своей аудиторией всем. И здесь я знала, что не смогу долго держать самое большое счастье моей жизни в секрете. Это было дело времени. Рано или поздно я это сделала бы.

Лиза Глинская и ее муж (скриншот)

– Вы говорили, что побороть затяжную депрессию вам помогла именно кулинария. Расскажите, что самое сложное готовили в своей жизни, а также поделитесь, какие ингредиенты всегда есть на вашей кухне.

– Да, это правда, даже не знаю по поводу сложного. Макарон (десерт), круассаны, эклеры, много чего. Но это интересно, когда ты преодолеваешь новые вершины и учишься чему-то новому. У меня всегда есть молочные продукты, овощи и обязательно борщ или суп. Родители с детства приучили, в обед поесть какое-то первое блюдо.

Лиза Глинская (фото предоставлено звездой)

– Лиза, существует много стереотипов относительно рождения детей после 40 лет, в частности относительно трудностей и рисков. Как вы относитесь к таким предубеждениям?

– Сама через это прошла, я много послушала. Будто мое время уже ушло, но это не так и мои дети свидетельствуют об этом. И если будет воля Божья, то обязательно у меня еще родятся дети.