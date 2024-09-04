Зірка "Людей Ікс" потужно підтримав українських дітей, постраждалих від війни

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Зібрані кошти планують передати на допомогу через організацію BlueCheck Ukraine, засновану актором Лівом Шрайбером.

На виставці були представлені шедеври таких відомих майстрів, як Уорхол, Роден і Далі.

Організатори зазначили, що цей захід не тільки продемонстрував багатство української культури, а й привернув увагу до актуальних гуманітарних проблем.

На благодійній виставці-аукціоні була присутня акторка Джулія Гаарт, яка виголосила проникливу промову, наголосивши на важливості підтримки України.

Джулія Гаарт (фото: instagram.com/juliahaart)

Раніше вона доставила машини швидкої допомоги в Бахмут, що стало значущим внеском у допомогу країні.

"Існують моменти, коли ти усвідомлюєш, що твоє місце має більший сенс. Боротьба, яка сьогодні відбувається в Україні, - це битва за свободу, і наш обов’язок - стояти з ними!", - зазначила Гаарт, яка на аукціоні одна з перших придбала картину сучасної художниці Даші С. Кандінської.

Крім того, до гостей звернувся актор Лієв Шрайбер, який надає підтримку Україні від самого початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо Україна захищається від жорстокого та багатогранного нападу Росії, як ніколи важливо визначати та зміцнювати українську культуру та ідентичність. Найкращим захистом від будь-якої спроби геноциду є широке сприйняття гуманності та культури в його основі. Вони борються просто за право на створення - виховувати своїх дітей і дітей своїх дітей українцями", - сказав актор.

Лієв Шрайбер з Володимиром Зеленським (фото: instagram.com/lievschreiber)

Зірка "Людей Ікс" зазначив, що не зміг бути присутнім на заході особисто, але наголосив на важливості участі тих, хто прийшов і зробив пожертви. Він додав, що ці зусилля вкрай важливі для українців, які щодня страждають від російської агресії.