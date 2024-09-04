Звезда "Людей Икс" мощно поддержал украинских детей, пострадавших от войны

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Собранные средства планируют передать на помощь через организацию BlueCheck Ukraine, основанную актером Ливом Шрайбером.

На выставке были представлены шедевры таких известных мастеров, как Уорхол, Роден и Дали.

Организаторы отметили, что это мероприятие не только продемонстрировало богатство украинской культуры, но и привлекло внимание к актуальным гуманитарным проблемам.

На благотворительной выставке-аукционе присутствовала актриса Джулия Гаарт, которая произнесла проникновенную речь, подчеркнув важность поддержки Украины.

Джулия Гаарт (фото: instagram.com/juliahaart)

Ранее она доставила машины скорой помощи в Бахмут, что стало значимым вкладом в помощь стране.

"Существуют моменты, когда ты осознаешь, что твое место имеет больший смысл. Борьба, которая сегодня происходит в Украине, - это битва за свободу, и наш долг - стоять с ними!", - отметила Гаарт, которая на аукционе одна из первых приобрела картину современной художницы Даши С. Кандинской.

Кроме того, к гостям обратился актер Лиев Шрайбер, который оказывает поддержку Украине с самого начала полномасштабного вторжения.

"Если Украина защищается от жестокого и многогранного нападения России, как никогда важно определять и укреплять украинскую культуру и идентичность. Лучшей защитой от любой попытки геноцида является широкое восприятие гуманности и культуры в его основе. Они борются просто за право на создание - воспитывать своих детей и детей своих детей украинцами", - сказал актер.

Лиев Шрайбер с Владимиром Зеленским (фото: instagram.com/lievschreiber)

Звезда "Людей Икс" отметил, что не смог присутствовать на мероприятии лично, но отметил важность участия тех, кто пришел и сделал пожертвования. Он добавил, что эти усилия крайне важны для украинцев, которые ежедневно страдают от российской агрессии.