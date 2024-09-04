У футболці з назвою міста. Знаменитий дизайнер підтримав українців після чергової атаки РФ

4 вересня російські окупанти нанесли черговий масований ракетний удар по Україні. Під обстрілами опинилися Львів, Кривий Ріг, Рівне та інші міста. Найбільше пошкоджень, руйнувань, а також жертв зазнав Львів . Відомий німецький стиліст Франк Пітер Вайлд висловив слова підтримки українському народові на тлі трагедії, яка знову сталася.

Що розмістив у своєму блозі в Instagram відомий дизайнер, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Вайлд показав нове фото

На кадрі, який він оприлюднив у блозі, чоловік з'явився у футболці з назвою міста Львів - вона була зроблена білим кольором на червоному тлі.

Вбрання Пітер підкреслив атласною хустинкою на шиї, шапкою чорного кольору, сонцезахисними окулярами, а також - тримав у руках квіти.

У підписі до публікації Франк залишив хештеги зі словами про те, що Росія - це країна-терорист, а також написав про те, що нехай Україна завдасть удару у відповідь на цей черговий акт геноциду.

Вайлд підтримав українців після атаки (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Українці у коментарях подякували дизайнеру за підтримку, залишивши для нього купу приємних слів за яскраві жести, які він продовжує робити від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Франк Пітер Вайлд - стиліст та художник з костюмів, який працює у різних куточках світу, зокрема і в нашій країні. Він створював образи для роликів відомої німецької артистки Сари Коннор на From Sarah With Love.

Після початку повномасштабної російсько-української війни зірка став на бік українців, і досі не втомлюються висловлювати їм свою підтримку за допомогою яскравих фото, зроблених у ліфті.

Фото Пітера, які він робив на підтримку України (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Окрім того, раніше Вайлд також допомагав нашим біженцям, які через російську агресію вимушені були виїхати до Берліна задля власної безпеки.

Чоловік підкреслював, що світ не має стояти осторонь, а натомість повинен всесторонньо допомагати Україні боротися з ворогом. Адже тиранію РФ, яка відбувається і досі прямо в центрі Європи, не можна ніяк ігнорувати.

До слова, вже відомо про загиблих внаслідок масштабної атаки РФ по Україні цього ранку, 4 вересня. У Львові завершилися аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків: вдалося врятувати 12 людей, але, на жаль, підтверджено смерть 7 осіб, у числі яких - діти.