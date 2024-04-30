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Дружина Віктора Розового розповіла про його стан після важкого поранення на фронті

Вівторок 30 квітня 2024 15:30
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Дружина Віктора Розового розповіла про його стан після важкого поранення на фронті Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина зірки "Ліги сміху" та захисника Віктора Розового Ольга розповіла про його стан після поранення на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої артиста.

Деталі

У березні під час виконання бойового завдання боєць 3-го Окремого штурмового батальйону отримав серйозне осколкове поранення голови.

Його дружина повідомила, що він успішно переніс складну операцію і перебуває на стадії реабілітації.

Вона також зазначила, що щойно лікарі дадуть дозвіл, Віктора перевезуть за кордон для подальшого лікування.

"Зараз Віктор відновлюється в Україні, поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Спасибі всім за запитання в директ, та відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", - повідомила Ольга.

Дружина Віктора Розового розповіла про його стан після важкого поранення на фронті

Як почуває себе Віктор Розовий після поранення (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Дружина Розового додала, що зібрана для Віктора банка зі збору коштів продовжує активно працювати.

З неї було виділено понад 1 мільйон 446 тисяч гривень на закупівлю приладів нічного бачення для бійців 2-ї роти протитанкового батальйону 3-го Окремого штурмового батальйону.

Дружина Віктора Розового розповіла про його стан після важкого поранення на фронті

Допис дружини Віктора Розового (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Віктор доєднався до лав ЗСУ. Він пішов добровольцем у полк ССО "Азов", що зараз відома як 3-тя окрема штурмова бригада.

Гуморист брав участь у боях під Бахмутом та на Півдні України, виконував завдання від коригування артилерії до супроводу груп.

У 2023 році дав кілька інтерв'ю, після чого повернувся до військової справи й перестав виходити на зв'язок так часто, як раніше.

У березні 2024-го зірка "Лиги сміху" повідомив, що одружився. Він похвалився фото з коханою і показав обручку.

Нещодавно відома українська акторка розкрила деталі загибелі чоловіка на фронті.

Також зірка "Кріпосної" висловилася про службу коханого в ЗСУ.

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