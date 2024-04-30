Дружина Віктора Розового розповіла про його стан після важкого поранення на фронті
Дружина зірки "Ліги сміху" та захисника Віктора Розового Ольга розповіла про його стан після поранення на фронті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої артиста.
Деталі
У березні під час виконання бойового завдання боєць 3-го Окремого штурмового батальйону отримав серйозне осколкове поранення голови.
Його дружина повідомила, що він успішно переніс складну операцію і перебуває на стадії реабілітації.
Вона також зазначила, що щойно лікарі дадуть дозвіл, Віктора перевезуть за кордон для подальшого лікування.
"Зараз Віктор відновлюється в Україні, поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Спасибі всім за запитання в директ, та відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", - повідомила Ольга.
Як почуває себе Віктор Розовий після поранення (фото: instagram.com/oliamerzlikina)
Дружина Розового додала, що зібрана для Віктора банка зі збору коштів продовжує активно працювати.
З неї було виділено понад 1 мільйон 446 тисяч гривень на закупівлю приладів нічного бачення для бійців 2-ї роти протитанкового батальйону 3-го Окремого штурмового батальйону.
Допис дружини Віктора Розового (фото: instagram.com/oliamerzlikina)
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Віктор доєднався до лав ЗСУ. Він пішов добровольцем у полк ССО "Азов", що зараз відома як 3-тя окрема штурмова бригада.
Гуморист брав участь у боях під Бахмутом та на Півдні України, виконував завдання від коригування артилерії до супроводу груп.
У 2023 році дав кілька інтерв'ю, після чого повернувся до військової справи й перестав виходити на зв'язок так часто, як раніше.
У березні 2024-го зірка "Лиги сміху" повідомив, що одружився. Він похвалився фото з коханою і показав обручку.
Нещодавно відома українська акторка розкрила деталі загибелі чоловіка на фронті.
Також зірка "Кріпосної" висловилася про службу коханого в ЗСУ.