Український комік Вєня показався після складної операції через крововилив у мозок (фото)

“Ми зараз самі трохи схвильовані. Ми вперше увірвалися таким повним складом. Це ще не повноцінний камбек пана Вені. Я думаю, що він трохи розкаже про свій поточний стан, але на стрім ми вирішили спробувати підтягнути його, щоб він удома не сумував. Він за вами власне засумував та за всією цією двіжухою, тому нарешті в кадрі ми утрьох. ВКВ живі”, - розпочав з цих слів новий випуск шоу Артем Дамницький.

Сам Вєня зізнався, що дуже скучив за колегами та глядачами.

"Я з'явився сьогодні тут, по-перше, тому що я дуже-дуже сильно скучив за пацанами й за вами", - сказав комік. Як виглядає Вєня після операції (скріншот)

Він також розповів, що під час реабілітації спілкувався з друзями через онлайн-вікторини та телефонні дзвінки.

"Були вечірні передачі і була вікторина онлайн, коли мені телефонували, запитували, як у мене справи. Я вирішив сьогодні прийти та відповісти на деякі питання і нарешті побачитися - ну не особисто, напівживу, типу через камеру, але вже не через телефон", - додав Олександр.

Комік зазначив, що планує й надалі з'являтися у різних проєктах. Окремо він звернув увагу на свій новий образ у шапці, до якої, зізнається гуморист, вже звик.

"Коли я дивлюся в дзеркало - типу шапка і шапка, а от коли я її знімаю, тоді я згадую, коли на мене ліпили всілякі перуки там, де я короткострижений”. Як виглядає Вєня після операції (скріншот)

Реакція фанів на повернення Вєні і його новий образ

Поява зірки “Ліги Сміху” після тривалої паузи стала знаковою подією для шанувальників.

У коментарях пишуть, що дуже скучили за гумористом і новий образ йому дуже личить.

Вєєєнічка, як же ми раді тебе бачити! Вас, хлопці, у повному складі! Тобі дуже пасує шапка

Ваууууу, Вєня, ми за тобою так сумували. Але, take your time, відновлюйся потихеньку, ми тебе ще почекаємо, якщо треба

Який сюрприз, нарешті побачити Вєню! Шапка дуже пасує, наче так було завжди. Дякую, хлопці, ви зробили цей вечір!

Насправді Олександр, вам дуже пасує шапка. Це не менша фішка ніж ваше розкішне волосся. Ви дуже сильна Людина. Одужуйте

Саша! Оце сюрприз! Шапка дуже личить, "новий образ" дуже личить, навіть краще, ніж було раніше. Взагалі дуже рада тебе бачити, одужуй. І абсолютно неважливо: в шапці чи без. Головне, що ти одужуєш.

Нагадаємо, крововилив у мозок в Олександра стався 31 січня.

Внаслідок цього чоловік втратив свідомість, а також мав дуже сильні та затяжні судоми всього тіла.

"Нейрохірургами було прийняте термінове рішення вести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу. Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки", - наголосив Венедчук.

На щастя, операція пройшла успішно.

Вас може зацікавити