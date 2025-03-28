Украинский комик Веня показался после сложной операции из-за кровоизлияния в мозг (фото)

В январе известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук пережил кровоизлияние в мозг. После сложной операции он проходит длительную реабилитацию. Несмотря на непростой путь восстановления, Веня постепенно начинает появляться на публике. На днях он принял участие в шоу, продемонстрировав свой обновленный образ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "Ветераны космических войск".
"Мы сейчас сами немного взволнованы. Мы впервые ворвались таким полным составом. Это еще не полноценный камбэк господина Вени. Я думаю, что он немного расскажет о своём текущем состоянии, но на стрим мы решили попробовать подтянуть его, чтобы он дома не скучал. Он по вам собственно соскучился и по всей этой движухе, поэтому наконец в кадре мы втроем. ВКВ живы", - начал с этих слов новый выпуск шоу Артем Дамницкий.
Сам Веня признался, что очень соскучился по коллегам и зрителям.
"Я появился сегодня здесь, во-первых, потому что я очень-очень сильно соскучился по пацанам и по вам", - сказал комик.
Он также рассказал, что во время реабилитации общался с друзьями через онлайн-викторины и телефонные звонки.
"Были вечерние передачи и была викторина онлайн, когда мне звонили, спрашивали, как у меня дела. Я решил сегодня прийти и ответить на некоторые вопросы и наконец увидеться - ну не лично, полуживой, типа через камеру, но уже не через телефон", - добавил Александр.
Комик отметил, что планирует и в дальнейшем появляться в различных проектах. Отдельно он обратил внимание на свой новый образ в шапке, к которой, признается юморист, уже привык.
"Когда я смотрю в зеркало - типа шапка и шапка, а вот когда я ее снимаю, тогда я вспоминаю, когда на меня лепили всевозможные парики там, где я короткостриженый".
Появление звезды "Лиги Смеха" после длительной паузы стало знаковым событием для поклонников.
В комментариях пишут, что очень соскучились по юмористу и новый образ ему очень идет.
Напомним, кровоизлияние в мозг у Александра произошло 31 января.
Вследствие этого мужчина потерял сознание, а также имел очень сильные и затяжные судороги всего тела.
"Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу. Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки", - подчеркнул Венедчук.
К счастью, операция прошла успешно.
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