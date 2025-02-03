Зірка "Ліги сміху" сказав, чому його двічі не взяли в армію

Колись Кирило двічі намагався вступити до армії як доброволець, але обидва рази його відправляли додому. Ба більше, актор не має броні, тому підпадає під мобілізацію.

"Я вважаю, що це мій обов'язок. Тому що це обов'язок всіх адекватних людей – захищати свою країну. Вперше це було десь на п'ятий день вторгнення, коли ми розібралися з панікою, зрозуміли, що у всіх здебільшого все нормально", - розповів Ганін.

"У місцевому ЦНАПі був військкомат, я пішов туди й спитав, що робити. На мене подивився мер і сказав: "А ти точно зможеш?" А це був період, коли я худнув, ходив у спортзал... Каже: "Йди додому, одягайся тепліше. Прийдеш, ми тебе на блокпост поставимо". Я прийшов, а мені кажуть, що вже не треба", - додав він.

Кирило Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

Після цього гуморист зосередився на підтримці бойового духу українців у соцмережах, проводячи прямі ефіри. Однак у коментарях його не раз звинувачували у бездіяльності.

Це спонукало Ганіна знову піти до ТЦК, щоб спробувати потрапити до армії.

"Я прийшов туди, кажу: "Все, я готовий". Людина сидить і каже: "Воно тобі треба? Сиди й роби ефіри гарно. Нам подобається", - поділився він.

Відтоді гуморист більше не навідувався до ТЦК, проте медкомісію так і не проходив.

Комік запевняє, що готовий пройти військово-лікарську комісію, якщо отримає повістку.

"До мене за минулий рік, я спеціально рахував, вісім разів підходили працівники ТЦК. Усі вісім разів - щоб сфотографуватися. Мені здається, вони всі думають, що у мене є якась бронь. Мабуть, 30% моєї аудиторії думають, що мені "Квартал 95" дав бронь. А я ніколи в житті не працював у "Кварталі", лише в деяких їх проектах знімався. Звісно, ніякої броні в мене немає", - зазначив Ганін.