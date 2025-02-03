Звезда "Лиги смеха" сказал, почему его дважды не взяли в армию

Когда-то Кирилл дважды пытался вступить в армию как доброволец, но оба раза его отправляли домой. Более того, актер не имеет брони, поэтому подпадает под мобилизацию.

"Я считаю, что это мой долг, потому что это обязанность всех адекватных людей - защищать свою страну. Впервые это было где-то на пятый день вторжения, когда мы разобрались с паникой, поняли, что у всех в основном все нормально", - рассказал Ганин.

"В местном ЦНАПе был военкомат, я пошел туда и спросил, что делать. На меня посмотрел мэр и сказал: "А ты точно сможешь?" А это был период, когда я худел, ходил в спортзал... Говорит: "Иди домой, одевайся теплее. Придешь, мы тебя на блокпост поставим". Я пришел, а мне говорят, что уже не надо", - добавил он.

Кирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

После этого юморист сосредоточился на поддержке боевого духа украинцев в соцсетях, проводя прямые эфиры. Однако в комментариях его не раз обвиняли в бездействии.

Это побудило Ганина снова пойти в ТЦК, чтобы попытаться попасть в армию.

"Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Человек сидит и говорит: "Оно тебе надо? Сиди и делай эфиры красиво. Нам нравится", - поделился он.

С тех пор юморист больше не наведывался в ТЦК, однако медкомиссию так и не проходил. Комик уверяет, что готов пройти военно-врачебную комиссию, если получит повестку.

"Ко мне за прошлый год, я специально считал, восемь раз подходили работники ТЦК. Все восемь раз - чтобы сфотографироваться. Мне кажется, они все думают, что у меня есть какая-то бронь. Наверное, 30% моей аудитории думают, что мне "Квартал 95" дал бронь. А я никогда в жизни не работал в "Квартале", только в некоторых их проектах снимался. Конечно, никакой брони у меня нет", - отметил Ганин.