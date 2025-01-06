Зірка "Голосу країни" зізнався, скільки заробляє, та чому платить за квартиру навпіл з дівчиною

Учасник Нацвідбору та "Голосу країни" ENLEO (справжнє ім’я - Нікіта Леонтьєв) розповів, скільки йому вдається заробляти. Артист працює в лейблі, а тому не забирає собі всі гроші, які платять замовники його виступів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Славі Дьоміну ENLEO зізнався, що він та його дівчина винаймають квартиру, за яку платять вдвох.

Скільки заробляє ENLEO

Співак визнав, що не завжди правильно витрачає гроші, адже він майже не робить заощаджень. За виступ ENLEO в середньому платять 2 тисячі доларів, але він не отримує всю цю суму. Співак працює в лейблі, а тому отримує відсоток від того, що платять люди, коли кличуть його на корпоративи чи концерти.

Він не сказав, скільки конкретно йому віддають. Втім, ENLEO зазначив, що в місяць він отримує менше ніж 1 тисячу доларів. Іноді, визнав співак, буває навіть так, що він заробляє ще менше.

Разом зі своєю дівчиною він винаймає квартиру, за це вони платять разом. Вартість оренди складає приблизно 20 тисяч гривень. За словами ENLEO, немає нічого поганого в тому, щоб ділити оплату навпіл з дівчиною. І це йому подобається.

Слава Дьомін та ENLEO (скріншот)

"Це класно, якщо є така людина, яка може розділити з тобою... І ти не просто як мішок з грошима", - пояснив співак.

У минулому ENLEO давав вуличні концерти. І це давало йому можливість "триматися на плаву", коли не вистачало грошей. Але нині він так не робить. Коли ж артист розуміє, що в нього проблеми з фінансами, він шукає інші варіанти.

"Немає якогось стабільного розуміння, скільки я зароблю в кінці місяця. Бувало таке, що я реально от минулого року позичав гроші у друзів вперше. А бувало таке, що мені вдавалося відкласти на наступний місяць. Але коли я робив переклади - заробляв більше... Коли я був артистом без взагалі будь-яких контрактів, лейблів, без всього цього - я був вільний і міг просто піти й стати грати на вулиці", - зазначив ENLEO.

Також він підтвердив, що в лейблах дійсно є фіксована ставка для артистів, яку вони отримують навіть тоді, коли немає концертів чи корпоративів. Але це дуже невелика сума.

Хто такий ENLEO

Співак народився та виріс у Маріуполі. Він став відомим завдяки шоу "Голос країни-11". Також артист "завірусився" в мережі, коли почав виконувати кавери та робити переклади іноземних хітів.

У цьому році ENLEO подавав заявку на Нацвідбір. Він потрапив до лонглиста, але потім артиста почали критикувати. Усе через відео, на якому він зізнався, що слухає російську музику.