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Зірка "Ліги сміху" оголосив про заручини з коханою

Понеділок 27 січня 2025 12:10
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Зірка "Ліги сміху" оголосив про заручини з коханою Фіма Константиновський (фото: instagram.com/fimakonst)
Автор: Іванна Пашкевич

Український гуморист Фіма Константиновський, який менше ніж рік тому оголосив про розлучення, готується вдруге одружитися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучого.

Так, зірка "Ліги сміху" заручився з коханою Єлизаветою Нечипоренко.

Комік опублікував у stories кадр, на якому його обраниця демонструє обручку на пальці.

"Є новини. Ось", - підписав фото Фіма, доповнивши її смайликом у вигляді серця.Зірка &quot;Ліги сміху&quot; оголосив про заручини з коханою

Зірка &quot;Ліги сміху&quot; оголосив про заручини з коханоюФіма Константиновський одружується вдруге (фото: iinstagram.com/fimakonst)

До слова, пара разом уже близько двох років. Вони познайомилися через Tinder і майже одразу почали жити разом.

Про обраницю телеведучого відомо небагато: Єлизавета працює грумером, а у вільний час займається кінним спортом і тренується.

Торік Фіма поділився, що повномасштабна війна не вплинула на їхні стосунки, але змінила його ставлення до відносин загалом.Зірка &quot;Ліги сміху&quot; оголосив про заручини з коханою

Зірка &quot;Ліги сміху&quot; оголосив про заручини з коханоюФіма Константиновський з коханою (фото: iinstagram.com/fimakonst)

До знайомства з Єлизаветою шоумен був одружений із дівчиною, на ім'я Влада. Вони познайомилися ще під час гри в КВК і разом виступали в одній команді.

Пара розійшлася восени 2021 року, ще до початку повномасштабної війни, але офіційно розлучилася лише в березні 2024-го.

До слова, раніше Винник пригадав про "таємну" дружину та показався в футболці з несподіваним написом.

Також Аліна Гросу відверто висловилася про особисте життя.

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