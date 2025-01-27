Звезда "Лиги смеха" объявил о помолвке с возлюбленной

Украинский юморист Фима Константиновский, который меньше года назад объявил о разводе, готовится во второй раз жениться.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущего.

Так, звезда "Лиги смеха" обручился с возлюбленной Елизаветой Нечипоренко.

Комик опубликовал в stories кадр, на котором его избранница демонстрирует обручальное кольцо на пальце.

"Есть новости. Вот", - подписал фото Фима, дополнив его смайликом в виде сердца.

Фима Константиновский женится во второй раз (фото: iinstagram.com/fimakonst)

К слову, пара вместе уже около двух лет. Они познакомились через Tinder и почти сразу начали жить вместе.

Об избраннице телеведущего известно немного: Елизавета работает грумером, а в свободное время занимается конным спортом и тренируется.

В прошлом году Фима поделился, что полномасштабная война не повлияла на их отношения, но изменила его отношение к отношениям в целом.

Фима Константиновский с возлюбленной (фото: iinstagram.com/fimakonst)

До знакомства с Елизаветой шоумен был женат на девушке, по имени Влада. Они познакомились еще во время игры в КВН и вместе выступали в одной команде.

Пара разошлась осенью 2021 года, еще до начала полномасштабной войны, но официально развелась лишь в марте 2024-го.